Прогноз погоды в городе Индерборский

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 550 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 64%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:10 Закат: 18:21
в 05:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
81%, 770 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
60%, 770 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 42%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
50%, 769 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 22%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
76%, 770 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 12%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:09 Закат: 18:22
в 05:00
-6°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 53%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
75%, 770 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
67%, 770 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
50%, 768 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
66%, 766 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 556 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 68%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:08 Закат: 18:24
в 05:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
66%, 764 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.1 м/с
62%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.5 м/с
53%, 760 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.9 м/с
52%, 757 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 27%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 66%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:06 Закат: 18:25
в 05:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 9.5 м/с
55%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 17%
Облачность 38%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
57%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.0 м/с
50%, 755 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.0 м/с
78%, 754 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 24%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 91%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:05 Закат: 18:27
в 05:00
-3°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 12%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
92%, 752 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.0 м/с
88%, 751 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 5.3 м/с
79%, 752 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.0 м/с
90%, 753 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 564 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 33%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:04 Закат: 18:29
в 05:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.6 м/с
94%, 755 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 14%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.8 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.2 м/с
55%, 759 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
80%, 762 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 31%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:03 Закат: 18:30
в 05:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
88%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
80%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.8 м/с
56%, 763 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
69%, 763 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 17%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:01 Закат: 18:32
в 05:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
91%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
65%, 764 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
87%, 764 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 573 мин.
  • Вероятность осадков: 7%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:00 Закат: 18:33
в 05:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
66%, 763 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.9 м/с
87%, 763 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 576 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:58 Закат: 18:35
в 05:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.3 м/с
96%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.5 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.6 м/с
75%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
84%, 762 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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