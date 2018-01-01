|
Вторник 26 января
Восход: 09:10 Закат: 18:21
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
81%, 770 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
60%, 770 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
50%, 769 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
76%, 770 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:09 Закат: 18:22
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
75%, 770 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
67%, 770 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
50%, 768 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
66%, 766 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:08 Закат: 18:24
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
66%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.1 м/с
62%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.5 м/с
53%, 760 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.9 м/с
52%, 757 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:06 Закат: 18:25
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.5 м/с
55%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
57%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
50%, 755 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
78%, 754 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:05 Закат: 18:27
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
92%, 752 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.0 м/с
88%, 751 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.3 м/с
79%, 752 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
90%, 753 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:04 Закат: 18:29
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
94%, 755 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.2 м/с
55%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
80%, 762 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:03 Закат: 18:30
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
88%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
80%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 5.8 м/с
56%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
69%, 763 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:01 Закат: 18:32
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
91%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
65%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
87%, 764 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:00 Закат: 18:33
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
66%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
87%, 763 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:58 Закат: 18:35
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
96%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 5.5 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
В, 4.6 м/с
75%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
84%, 762 мм рт. ст.
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