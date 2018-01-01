Прогноз погоды в городе Иртышск

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 515 мин.
  • Вероятность осадков: 79%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.8 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -25°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:53 Закат: 17:29
в 00:00
-22°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
СВ, 0.4 м/с
69%, 765 мм рт. ст.
в 06:00
-24°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.2 м/с
65%, 767 мм рт. ст.
в 12:00
-19°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
67%, 767 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 65%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
76%, 765 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 519 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:51 Закат: 17:31
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
80%, 764 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.7 м/с
77%, 763 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
75%, 763 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.1 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 522 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:50 Закат: 17:32
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.0 м/с
79%, 765 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.0 м/с
77%, 765 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.3 м/с
77%, 766 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
82%, 765 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 526 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 81%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:48 Закат: 17:34
в 00:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
77%, 764 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.2 м/с
73%, 763 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.7 м/с
76%, 764 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 62%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.4 м/с
80%, 765 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 529 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 18%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:47 Закат: 17:36
в 00:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.3 м/с
77%, 765 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
79%, 765 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 31%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
74%, 766 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 32%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
78%, 765 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 533 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 44%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:45 Закат: 17:38
в 00:00
-9°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 61%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.5 м/с
77%, 764 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.4 м/с
76%, 762 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.5 м/с
69%, 760 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
73%, 758 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 536 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:43 Закат: 17:40
в 00:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
68%, 758 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
73%, 758 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
75%, 759 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 540 мин.
  • Вероятность осадков: 34%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:42 Закат: 17:42
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
82%, 758 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
76%, 759 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.6 м/с
70%, 760 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
83%, 760 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 36%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:40 Закат: 17:44
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.7 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
79%, 760 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
86%, 758 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 38%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:38 Закат: 17:46
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.7 м/с
84%, 751 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 7.3 м/с
77%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 8.7 м/с
64%, 753 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
69%, 759 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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