|
Вторник 26 января
Восход: 08:53 Закат: 17:29
|
в 00:00
-22°
|
|
Ветер:
СВ, 0.4 м/с
69%, 765 мм рт. ст.
|
в 06:00
-24°
|
|
Ветер:
С, 0.2 м/с
65%, 767 мм рт. ст.
|
в 12:00
-19°
|
|
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
67%, 767 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
76%, 765 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:51 Закат: 17:31
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
80%, 764 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
77%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
75%, 763 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.1 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:50 Закат: 17:32
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 3.0 м/с
79%, 765 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.0 м/с
77%, 765 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.3 м/с
77%, 766 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
82%, 765 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:48 Закат: 17:34
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
77%, 764 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.2 м/с
73%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
76%, 764 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.4 м/с
80%, 765 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:47 Закат: 17:36
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 1.3 м/с
77%, 765 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
79%, 765 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
74%, 766 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
78%, 765 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:45 Закат: 17:38
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 3.5 м/с
77%, 764 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 4.4 м/с
76%, 762 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 4.5 м/с
69%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
73%, 758 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:43 Закат: 17:40
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
68%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
73%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
75%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:42 Закат: 17:42
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
82%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
76%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
70%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
83%, 760 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:40 Закат: 17:44
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.7 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
79%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
86%, 758 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:38 Закат: 17:46
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.7 м/с
84%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 7.3 м/с
77%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
З, 8.7 м/с
64%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
69%, 759 мм рт. ст.
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