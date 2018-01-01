|
Вторник 26 января
Восход: 09:24 Закат: 18:36
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
86%, 769 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
87%, 769 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
64%, 768 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
62%, 769 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:23 Закат: 18:37
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
72%, 769 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
58%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
39%, 766 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
58%, 765 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:22 Закат: 18:39
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
62%, 762 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
56%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
49%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
59%, 755 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:21 Закат: 18:40
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
70%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
З, 2.1 м/с
74%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.8 м/с
75%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
С, 3.5 м/с
83%, 758 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:19 Закат: 18:42
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.4 м/с
88%, 757 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.6 м/с
81%, 756 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
67%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
З, 1.7 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:18 Закат: 18:44
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
95%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.7 м/с
84%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
62%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
66%, 763 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:17 Закат: 18:45
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 6.6 м/с
72%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 6.1 м/с
56%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
3°
|
|
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:15 Закат: 18:47
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
90%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
88%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
73%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:14 Закат: 18:49
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
91%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
92%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
С, 4.2 м/с
88%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
92%, 765 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:13 Закат: 18:50
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
92%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
90%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
В, 4.4 м/с
62%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
88%, 764 мм рт. ст.
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