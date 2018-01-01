Прогноз погоды в городе Искене

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 37%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:24 Закат: 18:36
в 05:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
86%, 769 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 43%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
87%, 769 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
64%, 768 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
62%, 769 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 52%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:23 Закат: 18:37
в 05:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 57%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
72%, 769 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 64%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
58%, 768 мм рт. ст.
в 17:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 62%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
39%, 766 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
58%, 765 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 67%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:22 Закат: 18:39
в 05:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
62%, 762 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
56%, 761 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
49%, 757 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
59%, 755 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 26%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 80%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:21 Закат: 18:40
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
70%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Частично облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 64%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.1 м/с
74%, 758 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.8 м/с
75%, 758 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.5 м/с
83%, 758 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 31%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:19 Закат: 18:42
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.4 м/с
88%, 757 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.6 м/с
81%, 756 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
67%, 756 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 1.7 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 565 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 68%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:18 Закат: 18:44
в 05:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 17%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
95%, 758 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.7 м/с
84%, 760 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
62%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
66%, 763 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 568 мин.
  • Вероятность осадков: 44%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:17 Закат: 18:45
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.6 м/с
72%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.1 м/с
56%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 571 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:15 Закат: 18:47
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
90%, 764 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
88%, 765 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
73%, 764 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 574 мин.
  • Вероятность осадков: 7%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:14 Закат: 18:49
в 05:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
91%, 764 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
92%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 4.2 м/с
88%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.2 м/с
92%, 765 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 577 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:13 Закат: 18:50
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
92%, 764 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
90%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.4 м/с
62%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
88%, 764 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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