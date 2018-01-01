|
Вторник 26 января
Восход: 08:12 Закат: 17:53
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 0.9 м/с
63%, 680 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
55%, 678 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 1.4 м/с
48%, 679 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 0.7 м/с
36%, 680 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:11 Закат: 17:54
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
31%, 678 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 0.2 м/с
26%, 677 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 1.9 м/с
46%, 677 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
З, 0.2 м/с
39%, 679 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:10 Закат: 17:55
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.9 м/с
37%, 678 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 0.4 м/с
32%, 677 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
42%, 678 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
30%, 679 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:09 Закат: 17:57
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 0.2 м/с
29%, 678 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 0.1 м/с
22%, 678 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 0.5 м/с
22%, 679 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
В, 0.6 м/с
25%, 680 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:08 Закат: 17:58
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
26%, 676 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
15%, 674 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
18%, 673 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
10%, 669 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:07 Закат: 17:59
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
13%, 668 мм рт. ст.
|
в 06:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
5%, 671 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.4 м/с
11%, 675 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
43%, 676 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:06 Закат: 18:01
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
34%, 675 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
33%, 673 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
37%, 675 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.4 м/с
36%, 676 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:05 Закат: 18:02
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
39%, 677 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
72%, 678 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
51%, 680 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
50%, 680 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:04 Закат: 18:04
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
42%, 678 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
77%, 678 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
55%, 678 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
48%, 678 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:03 Закат: 18:05
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
35%, 677 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
44%, 676 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
41%, 677 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
39%, 676 мм рт. ст.
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