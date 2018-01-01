Прогноз погоды в городе Джангала

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 9%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:18 Закат: 18:24
в 05:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
90%, 770 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
82%, 770 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
70%, 769 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
70%, 770 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 18%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:17 Закат: 18:26
в 05:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
74%, 770 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
72%, 770 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
72%, 768 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
74%, 767 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 74%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:16 Закат: 18:28
в 05:00
-8°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 38%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
74%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
76%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
70%, 760 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.9 м/с
69%, 757 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 28%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 90%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:14 Закат: 18:29
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
69%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.2 м/с
87%, 757 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.2 м/с
92%, 756 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 25%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:13 Закат: 18:31
в 05:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
С, 3.3 м/с
94%, 754 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.9 м/с
92%, 753 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 5.1 м/с
88%, 753 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.0 м/с
95%, 755 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 23%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 24%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:12 Закат: 18:32
в 05:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 17%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.8 м/с
94%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 15%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.7 м/с
89%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.2 м/с
88%, 761 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
100%, 763 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 39%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:10 Закат: 18:34
в 05:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
84%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.2 м/с
77%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.5 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:09 Закат: 18:36
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
93%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
93%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
85%, 764 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
85%, 763 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:07 Закат: 18:37
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
90%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.0 м/с
77%, 764 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.0 м/с
99%, 765 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 573 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:06 Закат: 18:39
в 05:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.9 м/с
99%, 764 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.6 м/с
96%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.3 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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