|
Вторник 26 января
Восход: 09:18 Закат: 18:24
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
90%, 770 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
82%, 770 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
70%, 769 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
70%, 770 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:17 Закат: 18:26
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
74%, 770 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
72%, 770 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
72%, 768 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
74%, 767 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:16 Закат: 18:28
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
74%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
76%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
70%, 760 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.9 м/с
69%, 757 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:14 Закат: 18:29
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
69%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
С, 1.2 м/с
87%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
С, 3.2 м/с
92%, 756 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:13 Закат: 18:31
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 3.3 м/с
94%, 754 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.9 м/с
92%, 753 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.1 м/с
88%, 753 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
95%, 755 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:12 Закат: 18:32
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
94%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.7 м/с
89%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
88%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
100%, 763 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:10 Закат: 18:34
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
84%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 6.2 м/с
77%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.5 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:09 Закат: 18:36
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
93%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
93%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
85%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
85%, 763 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:07 Закат: 18:37
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
90%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 4.0 м/с
77%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 4.0 м/с
99%, 765 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:06 Закат: 18:39
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
99%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 4.6 м/с
96%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
81%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
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