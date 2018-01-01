Прогноз погоды в городе Капчагай

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 577 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:15 Закат: 17:53
в 00:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.7 м/с
82%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.0 м/с
74%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.6 м/с
30%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
57%, 730 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 580 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:14 Закат: 17:54
в 00:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.3 м/с
66%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.3 м/с
76%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.4 м/с
32%, 730 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.5 м/с
52%, 729 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 582 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:13 Закат: 17:56
в 00:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.1 м/с
79%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.3 м/с
84%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.6 м/с
45%, 730 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.3 м/с
48%, 729 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 4%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:12 Закат: 17:57
в 00:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.6 м/с
81%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 16%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.7 м/с
89%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
46%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.4 м/с
45%, 729 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 587 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:11 Закат: 17:58
в 00:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.0 м/с
69%, 728 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.0 м/с
59%, 725 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
29%, 724 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 7.0 м/с
34%, 719 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 589 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:10 Закат: 18:00
в 00:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 27%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
41%, 719 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
47%, 719 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.1 м/с
21%, 723 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
24%, 723 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 591 мин.
  • Вероятность осадков: 17%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:09 Закат: 18:01
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.9 м/с
50%, 724 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.5 м/с
62%, 723 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.3 м/с
27%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.5 м/с
71%, 725 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 594 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 81%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:08 Закат: 18:03
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.1 м/с
76%, 726 мм рт. ст.
в 06:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.1 м/с
79%, 728 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
60%, 730 мм рт. ст.
в 18:00
Частично облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 60%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
62%, 729 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 596 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 43%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:07 Закат: 18:04
в 00:00
Частично облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 66%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.1 м/с
81%, 728 мм рт. ст.
в 06:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
79%, 728 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 15%
Облачность 31%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.8 м/с
56%, 729 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 12%
Облачность 34%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
67%, 727 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 599 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 56%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:06 Закат: 18:05
в 00:00
Частично облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 57%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
74%, 728 мм рт. ст.
в 06:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.1 м/с
96%, 727 мм рт. ст.
в 12:00
Частично облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 58%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
53%, 727 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 6%
Облачность 26%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
63%, 725 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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