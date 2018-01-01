|
Вторник 26 января
Восход: 08:15 Закат: 17:53
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.7 м/с
82%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.0 м/с
74%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 1.6 м/с
30%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
57%, 730 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:14 Закат: 17:54
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
66%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.3 м/с
76%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
С, 0.4 м/с
32%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.5 м/с
52%, 729 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:13 Закат: 17:56
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.1 м/с
79%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.3 м/с
84%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 0.6 м/с
45%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 2.3 м/с
48%, 729 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:12 Закат: 17:57
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.6 м/с
81%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.7 м/с
89%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
46%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 2.4 м/с
45%, 729 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:11 Закат: 17:58
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 1.0 м/с
69%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.0 м/с
59%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
29%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
В, 7.0 м/с
34%, 719 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:10 Закат: 18:00
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
41%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
47%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
21%, 723 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
24%, 723 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:09 Закат: 18:01
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
С, 2.9 м/с
50%, 724 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
62%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.3 м/с
27%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.5 м/с
71%, 725 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:08 Закат: 18:03
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.1 м/с
76%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.1 м/с
79%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
60%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
62%, 729 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:07 Закат: 18:04
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
81%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
79%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
56%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
67%, 727 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:06 Закат: 18:05
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
74%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
96%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
53%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
63%, 725 мм рт. ст.
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