|
Вторник 26 января
Восход: 08:29 Закат: 18:05
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
82%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
85%, 722 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
69%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 6.5 м/с
65%, 722 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:28 Закат: 18:06
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 5.4 м/с
61%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 4.7 м/с
67%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 4.5 м/с
53%, 723 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 7.6 м/с
58%, 721 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:27 Закат: 18:08
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 5.0 м/с
61%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 5.7 м/с
72%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 4.9 м/с
57%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 6.2 м/с
62%, 721 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:26 Закат: 18:09
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 5.7 м/с
57%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 5.5 м/с
59%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
В, 6.7 м/с
48%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 8.0 м/с
55%, 720 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:25 Закат: 18:11
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 11.3 м/с
45%, 718 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 12.0 м/с
40%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
В, 11.9 м/с
37%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
В, 9.0 м/с
43%, 712 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:24 Закат: 18:12
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
40%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
26%, 710 мм рт. ст.
|
в 12:00
8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
21%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
20%, 709 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:23 Закат: 18:13
|
в 00:00
10°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
15%, 709 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
49%, 713 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
64%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
97%, 719 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:22 Закат: 18:15
|
в 00:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
92%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
98%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
78%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
90%, 720 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:21 Закат: 18:16
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
99%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
100%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
69%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
В, 3.3 м/с
88%, 720 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:20 Закат: 18:18
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
89%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
89%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
57%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
83%, 720 мм рт. ст.
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