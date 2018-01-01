|
Вторник 26 января
Восход: 08:08 Закат: 17:17
|
в 00:00
-24°
|
|
Ветер:
В, 0.1 м/с
76%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-24°
|
|
Ветер:
В, 0.0 м/с
80%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-20°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.1 м/с
76%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-17°
|
|
Ветер:
В, 0.0 м/с
76%, 731 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:07 Закат: 17:19
|
в 00:00
-23°
|
|
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
86%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
88%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-18°
|
|
Ветер:
В, 0.7 м/с
81%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-18°
|
|
Ветер:
В, 0.2 м/с
77%, 732 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:06 Закат: 17:21
|
в 00:00
-23°
|
|
Ветер:
В, 0.0 м/с
83%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-23°
|
|
Ветер:
С, 0.0 м/с
97%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.1 м/с
70%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-20°
|
|
Ветер:
З, 0.0 м/с
72%, 730 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:05 Закат: 17:22
|
в 00:00
-24°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
82%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-25°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
90%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-18°
|
|
Ветер:
В, 0.1 м/с
65%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
75%, 731 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:03 Закат: 17:24
|
в 00:00
-24°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.0 м/с
91%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-27°
|
|
Ветер:
С, 0.0 м/с
86%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-19°
|
|
Ветер:
В, 0.1 м/с
74%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-20°
|
|
Ветер:
В, 0.0 м/с
81%, 728 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:02 Закат: 17:25
|
в 00:00
-25°
|
|
Ветер:
В, 0.2 м/с
93%, 725 мм рт. ст.
|
в 06:00
-26°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
82%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.4 м/с
88%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
-18°
|
|
Ветер:
СВ, 0.2 м/с
75%, 723 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:01 Закат: 17:27
|
в 00:00
-20°
|
|
Ветер:
В, 0.4 м/с
82%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-22°
|
|
Ветер:
СВ, 0.3 м/с
89%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 0.2 м/с
69%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 0.0 м/с
73%, 725 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:59 Закат: 17:29
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
67%, 725 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 0.1 м/с
84%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
75%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 0.8 м/с
79%, 728 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:58 Закат: 17:30
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 0.4 м/с
86%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 0.0 м/с
92%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
83%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
83%, 727 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:57 Закат: 17:32
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 1.1 м/с
84%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
В, 1.0 м/с
96%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
89%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
87%, 722 мм рт. ст.
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