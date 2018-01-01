Прогноз погоды в городе Кокпекты (Восточно - Казахстанская область)

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 57%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.5 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -25°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -16°
Восход: 08:08 Закат: 17:17
в 00:00
-24°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 52%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
В, 0.1 м/с
76%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-24°
Облачно: снег
Вероятность осадков 89%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
В, 0.0 м/с
80%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-20°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 62%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 0.1 м/с
76%, 730 мм рт. ст.
в 18:00
-17°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 0.0 м/с
76%, 731 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 80%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -14°
Восход: 08:07 Закат: 17:19
в 00:00
-23°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
86%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-21°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
88%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-18°
Частично облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 0.7 м/с
81%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-18°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.2 м/с
77%, 732 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 44%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -25°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -14°
Восход: 08:06 Закат: 17:21
в 00:00
-23°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.0 м/с
83%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-23°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 3%
Облачность 31%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.0 м/с
97%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-17°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.1 м/с
70%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.0 м/с
72%, 730 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 33%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -26°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -14°
Восход: 08:05 Закат: 17:22
в 00:00
-24°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
82%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-25°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
90%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-18°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 38%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.1 м/с
65%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-19°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
75%, 731 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 38%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -27°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -16°
Восход: 08:03 Закат: 17:24
в 00:00
-24°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.0 м/с
91%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-27°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.0 м/с
86%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 18%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.1 м/с
74%, 730 мм рт. ст.
в 18:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.0 м/с
81%, 728 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 62%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -26°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -15°
Восход: 08:02 Закат: 17:25
в 00:00
-25°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 26%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.2 м/с
93%, 725 мм рт. ст.
в 06:00
-26°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
82%, 723 мм рт. ст.
в 12:00
-19°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 60%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.4 м/с
88%, 724 мм рт. ст.
в 18:00
-18°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 24%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.2 м/с
75%, 723 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 23%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 92%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:01 Закат: 17:27
в 00:00
-20°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 57%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.4 м/с
82%, 723 мм рт. ст.
в 06:00
-22°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.3 м/с
89%, 723 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.2 м/с
69%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.0 м/с
73%, 725 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 07:59 Закат: 17:29
в 00:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.0 м/с
67%, 725 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.1 м/с
84%, 725 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.8 м/с
75%, 727 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.8 м/с
79%, 728 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 50%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 07:58 Закат: 17:30
в 00:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.4 м/с
86%, 727 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 0.0 м/с
92%, 727 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 50%
Облачность 98%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
83%, 727 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
83%, 727 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 575 мин.
  • Вероятность осадков: 34%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 07:57 Закат: 17:32
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.1 м/с
84%, 727 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.0 м/с
96%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
89%, 724 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
87%, 722 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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