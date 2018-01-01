|
Вторник 26 января
Восход: 09:48 Закат: 18:21
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
87%, 760 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
80%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
77%, 759 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:46 Закат: 18:22
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
81%, 759 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
81%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
85%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
82%, 760 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:45 Закат: 18:24
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
87%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
88%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
88%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
79%, 758 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:43 Закат: 18:26
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
77%, 755 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:42 Закат: 18:28
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
83%, 755 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
82%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
76%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
72%, 748 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:40 Закат: 18:30
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
78%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
80%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
79%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
83%, 740 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:38 Закат: 18:32
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.8 м/с
91%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 3.2 м/с
83%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.4 м/с
80%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
73%, 750 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:37 Закат: 18:34
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
80%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
83%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
81%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
81%, 752 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:35 Закат: 18:36
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
88%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
87%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
83%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 3.3 м/с
79%, 747 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:33 Закат: 18:38
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.3 м/с
74%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.1 м/с
78%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.4 м/с
78%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
73%, 760 мм рт. ст.
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