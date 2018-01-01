|
Вторник 26 января
Восход: 09:39 Закат: 18:17
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
86%, 759 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
88%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
88%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:38 Закат: 18:18
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
85%, 759 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.7 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
89%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
85%, 760 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:37 Закат: 18:20
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
90%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
91%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.8 м/с
93%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.7 м/с
84%, 758 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:35 Закат: 18:22
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.3 м/с
86%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.6 м/с
88%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
89%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
84%, 756 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:33 Закат: 18:24
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
84%, 755 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
79%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
72%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
69%, 747 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:32 Закат: 18:26
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
76%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
77%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
77%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
83%, 739 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:30 Закат: 18:28
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
89%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 4.8 м/с
87%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.7 м/с
79%, 749 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:29 Закат: 18:30
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
82%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
85%, 751 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
87%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
84%, 752 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:27 Закат: 18:32
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
89%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
90%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.7 м/с
85%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
З, 6.1 м/с
79%, 746 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:25 Закат: 18:34
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 7.5 м/с
77%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 5.9 м/с
75%, 754 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 4.6 м/с
70%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 3.6 м/с
76%, 759 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?