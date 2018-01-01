Прогноз погоды в городе Красноармейск

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 511 мин.
  • Вероятность осадков: 65%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.5 мм
  • Среднее значение облачности: 88%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:18 Закат: 17:49
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 3%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.1 м/с
77%, 758 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 61%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.6 м/с
89%, 756 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.8 м/с
90%, 756 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 515 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 83%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:16 Закат: 17:51
в 00:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.8 м/с
83%, 756 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.9 м/с
84%, 756 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.4 м/с
86%, 756 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 54%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.9 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 518 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 84%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:15 Закат: 17:53
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.6 м/с
88%, 758 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.2 м/с
87%, 758 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
92%, 758 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
82%, 756 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 522 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 68%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:13 Закат: 17:55
в 00:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.9 м/с
81%, 756 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.3 м/с
82%, 756 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.1 м/с
88%, 757 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 42%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.1 м/с
83%, 757 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 525 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 70%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 09:11 Закат: 17:57
в 00:00
-9°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 25%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
77%, 756 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 33%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
79%, 755 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
83%, 754 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 65%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.6 м/с
83%, 752 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 529 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 78%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 09:10 Закат: 17:59
в 00:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 25%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.7 м/с
72%, 751 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 6.7 м/с
75%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 7.7 м/с
76%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
79%, 744 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 532 мин.
  • Вероятность осадков: 25%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:08 Закат: 18:01
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
77%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
79%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
82%, 746 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 536 мин.
  • Вероятность осадков: 42%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:06 Закат: 18:03
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.9 м/с
79%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
80%, 751 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
84%, 751 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
88%, 751 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 540 мин.
  • Вероятность осадков: 43%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:05 Закат: 18:05
в 00:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
87%, 751 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
89%, 751 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
92%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
90%, 744 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 544 мин.
  • Вероятность осадков: 36%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:03 Закат: 18:07
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.4 м/с
89%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.2 м/с
72%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
77%, 751 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.7 м/с
76%, 755 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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