|
Вторник 26 января
Восход: 09:18 Закат: 17:49
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
З, 2.1 м/с
77%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.6 м/с
89%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.8 м/с
90%, 756 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:16 Закат: 17:51
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.8 м/с
83%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.9 м/с
84%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.4 м/с
86%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:15 Закат: 17:53
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
88%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
87%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
92%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
82%, 756 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:13 Закат: 17:55
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 6.9 м/с
81%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.3 м/с
82%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
88%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 3.1 м/с
83%, 757 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:11 Закат: 17:57
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
77%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
79%, 755 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
83%, 754 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
83%, 752 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:10 Закат: 17:59
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 5.7 м/с
72%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 6.7 м/с
75%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 7.7 м/с
76%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
79%, 744 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:08 Закат: 18:01
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
77%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
79%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
82%, 746 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:06 Закат: 18:03
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.9 м/с
79%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
80%, 751 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
84%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
88%, 751 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:05 Закат: 18:05
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
87%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
89%, 751 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
92%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
90%, 744 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:03 Закат: 18:07
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.4 м/с
89%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.2 м/с
72%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
77%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.7 м/с
76%, 755 мм рт. ст.
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