|
Вторник 26 января
Восход: 09:24 Закат: 18:09
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
87%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
89%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
89%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
87%, 753 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:23 Закат: 18:11
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
88%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
92%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
93%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
84%, 754 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:21 Закат: 18:12
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
89%, 754 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
93%, 754 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
94%, 754 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
85%, 753 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:20 Закат: 18:14
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
89%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
93%, 752 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
93%, 752 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
81%, 751 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:18 Закат: 18:16
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
76%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
74%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
71%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
63%, 743 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:17 Закат: 18:18
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
66%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
70%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
74%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
80%, 735 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:15 Закат: 18:20
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
79%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
82%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
86%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
81%, 742 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:14 Закат: 18:22
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
82%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
84%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
84%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
81%, 746 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:12 Закат: 18:23
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
85%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
90%, 746 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
92%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
82%, 741 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:10 Закат: 18:25
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.4 м/с
85%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.1 м/с
79%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 3.2 м/с
75%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 2.8 м/с
76%, 751 мм рт. ст.
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