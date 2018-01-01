|
Вторник 26 января
Восход: 08:49 Закат: 17:48
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.6 м/с
79%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
79%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
81%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
86%, 729 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:48 Закат: 17:50
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
88%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.7 м/с
89%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.6 м/с
85%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
86%, 728 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:47 Закат: 17:52
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
88%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.1 м/с
89%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
89%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
88%, 729 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:45 Закат: 17:54
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
91%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
87%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
88%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
85%, 728 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:44 Закат: 17:55
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
81%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
78%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
66%, 723 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
68%, 721 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:43 Закат: 17:57
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
62%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
58%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
58%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
73%, 718 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:41 Закат: 17:59
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
88%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
88%, 721 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
83%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
86%, 721 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:40 Закат: 18:00
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
88%, 722 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.2 м/с
79%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
78%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
81%, 725 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:38 Закат: 18:02
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.6 м/с
82%, 724 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
79%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
85%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
85%, 722 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:37 Закат: 18:04
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
85%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
87%, 718 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
88%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.0 м/с
75%, 723 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?