Прогноз погоды в городе Квшoкы

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 539 мин.
  • Вероятность осадков: 50%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.6 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:49 Закат: 17:48
в 00:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 53%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.6 м/с
79%, 727 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.3 м/с
79%, 728 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.7 м/с
81%, 729 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
86%, 729 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:48 Закат: 17:50
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
88%, 728 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.7 м/с
89%, 728 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 6.6 м/с
85%, 728 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.7 м/с
86%, 728 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:47 Закат: 17:52
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.2 м/с
88%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.1 м/с
89%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.0 м/с
89%, 729 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.6 м/с
88%, 729 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:45 Закат: 17:54
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
91%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
87%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
88%, 729 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 30%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
85%, 728 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 22%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:44 Закат: 17:55
в 00:00
-16°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
81%, 726 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
78%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
66%, 723 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
68%, 721 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 5%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 84%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:43 Закат: 17:57
в 00:00
-11°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 48%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
62%, 719 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
58%, 717 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
58%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
73%, 718 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 28%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:41 Закат: 17:59
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
88%, 719 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
88%, 721 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
83%, 721 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
86%, 721 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 41%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:40 Закат: 18:00
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
88%, 722 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.2 м/с
79%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
78%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 99%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
81%, 725 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 41%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:38 Закат: 18:02
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.6 м/с
82%, 724 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
79%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 100%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
85%, 724 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
85%, 722 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 35%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:37 Закат: 18:04
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
85%, 720 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
87%, 718 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.0 м/с
88%, 719 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.0 м/с
75%, 723 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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