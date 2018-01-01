|
Вторник 26 января
Восход: 09:09 Закат: 17:43
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
З, 1.6 м/с
77%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
80%, 762 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.3 м/с
85%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.5 м/с
85%, 760 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:08 Закат: 17:45
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 8.2 м/с
82%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 8.8 м/с
83%, 760 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 8.3 м/с
83%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 7.8 м/с
82%, 761 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:06 Закат: 17:47
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 6.1 м/с
84%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.7 м/с
88%, 762 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 7.1 м/с
85%, 762 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 7.1 м/с
79%, 761 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:05 Закат: 17:49
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 9.4 м/с
76%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 10.0 м/с
81%, 760 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.7 м/с
86%, 761 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
79%, 761 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:03 Закат: 17:51
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
78%, 761 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
79%, 760 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
87%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
80%, 758 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:01 Закат: 17:53
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
76%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.9 м/с
77%, 754 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.7 м/с
76%, 752 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
76%, 750 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:00 Закат: 17:55
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
81%, 750 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
77%, 751 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
81%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
79%, 752 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:58 Закат: 17:57
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 5.6 м/с
80%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.3 м/с
78%, 755 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.3 м/с
81%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.8 м/с
86%, 755 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:56 Закат: 17:59
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 7.0 м/с
83%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 6.9 м/с
89%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.3 м/с
86%, 755 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.8 м/с
89%, 750 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:55 Закат: 18:01
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.8 м/с
83%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 6.0 м/с
78%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 6.0 м/с
72%, 754 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.3 м/с
76%, 758 мм рт. ст.
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