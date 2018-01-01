Прогноз погоды в городе Ленинградское

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 514 мин.
  • Вероятность осадков: 82%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.9 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:09 Закат: 17:43
в 00:00
-19°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 1.6 м/с
77%, 762 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
80%, 762 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Преимущественно облачно: слабый снег
Вероятность осадков 71%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
З, 6.3 м/с
85%, 760 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.5 м/с
85%, 760 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 517 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 86%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:08 Закат: 17:45
в 00:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 8.2 м/с
82%, 760 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 8.8 м/с
83%, 760 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 8.3 м/с
83%, 760 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 35%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 7.8 м/с
82%, 761 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 521 мин.
  • Вероятность осадков: 5%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:06 Закат: 17:47
в 00:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.1 м/с
84%, 762 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.7 м/с
88%, 762 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 7.1 м/с
85%, 762 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 7.1 м/с
79%, 761 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 524 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 68%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:05 Закат: 17:49
в 00:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 9.4 м/с
76%, 760 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 10.0 м/с
81%, 760 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 48%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.7 м/с
86%, 761 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 30%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.9 м/с
79%, 761 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 528 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 40%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 09:03 Закат: 17:51
в 00:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
78%, 761 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
79%, 760 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 41%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
87%, 760 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
80%, 758 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 531 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 66%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 09:01 Закат: 17:53
в 00:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 64%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
76%, 757 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.9 м/с
77%, 754 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.7 м/с
76%, 752 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
76%, 750 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 535 мин.
  • Вероятность осадков: 19%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 09:00 Закат: 17:55
в 00:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
81%, 750 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
77%, 751 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
81%, 751 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
79%, 752 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 538 мин.
  • Вероятность осадков: 35%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:58 Закат: 17:57
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.6 м/с
80%, 753 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.3 м/с
78%, 755 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.3 м/с
81%, 756 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.8 м/с
86%, 755 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 34%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:56 Закат: 17:59
в 00:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 7.0 м/с
83%, 756 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.9 м/с
89%, 756 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.3 м/с
86%, 755 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.8 м/с
89%, 750 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 37%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:55 Закат: 18:01
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.8 м/с
83%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.0 м/с
78%, 750 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 6.0 м/с
72%, 754 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 5.3 м/с
76%, 758 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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