Прогноз погоды в городе Ленинский

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 524 мин.
  • Вероятность осадков: 80%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.5 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:43 Закат: 17:28
в 00:00
-17°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 47%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
З, 0.0 м/с
77%, 763 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.1 м/с
77%, 765 мм рт. ст.
в 12:00
-17°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.2 м/с
74%, 766 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 75%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
80%, 765 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 527 мин.
  • Вероятность осадков: 42%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:42 Закат: 17:29
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.0 м/с
83%, 764 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 2.6 м/с
82%, 763 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 2.9 м/с
75%, 764 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.9 м/с
84%, 764 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 530 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:40 Закат: 17:31
в 00:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.5 м/с
80%, 764 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.6 м/с
80%, 765 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 2.1 м/с
81%, 766 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
85%, 765 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 534 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 84%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:39 Закат: 17:33
в 00:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.2 м/с
77%, 763 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 64%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.2 м/с
78%, 764 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 58%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.6 м/с
82%, 765 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 537 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 26%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:37 Закат: 17:35
в 00:00
-10°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 61%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.3 м/с
78%, 765 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 31%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.1 м/с
77%, 765 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 33%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
76%, 765 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
78%, 763 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 540 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 54%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:36 Закат: 17:37
в 00:00
-12°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 33%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
72%, 762 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 65%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
71%, 761 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 33%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
70%, 759 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
73%, 758 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 544 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:34 Закат: 17:39
в 00:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
72%, 757 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.0 м/с
80%, 758 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
78%, 759 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
86%, 759 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 24%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:33 Закат: 17:40
в 00:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
80%, 759 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.3 м/с
78%, 759 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.5 м/с
75%, 760 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
82%, 761 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 40%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:31 Закат: 17:42
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
83%, 759 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.0 м/с
82%, 758 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.0 м/с
81%, 759 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
88%, 758 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 41%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:29 Закат: 17:44
в 00:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
86%, 753 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.9 м/с
82%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.2 м/с
70%, 753 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
72%, 757 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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