|
Вторник 26 января
Восход: 08:43 Закат: 17:28
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
З, 0.0 м/с
77%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
З, 0.1 м/с
77%, 765 мм рт. ст.
|
в 12:00
-17°
|
|
Ветер:
З, 0.2 м/с
74%, 766 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
80%, 765 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:42 Закат: 17:29
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.0 м/с
83%, 764 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 2.6 м/с
82%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 2.9 м/с
75%, 764 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 2.9 м/с
84%, 764 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:40 Закат: 17:31
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 2.5 м/с
80%, 764 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 1.6 м/с
80%, 765 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 2.1 м/с
81%, 766 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
85%, 765 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:39 Закат: 17:33
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.2 м/с
77%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 3.2 м/с
78%, 764 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 2.6 м/с
82%, 765 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:37 Закат: 17:35
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 1.3 м/с
78%, 765 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.1 м/с
77%, 765 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
76%, 765 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
78%, 763 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:36 Закат: 17:37
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
72%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
71%, 761 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
70%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
73%, 758 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:34 Закат: 17:39
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
72%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
З, 0.0 м/с
80%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
78%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
86%, 759 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:33 Закат: 17:40
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
80%, 759 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 2.3 м/с
78%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 2.5 м/с
75%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
82%, 761 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:31 Закат: 17:42
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
83%, 759 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 2.0 м/с
82%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
З, 1.0 м/с
81%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
88%, 758 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:29 Закат: 17:44
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
86%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
82%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 6.2 м/с
70%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
72%, 757 мм рт. ст.
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