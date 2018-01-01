|
Вторник 26 января
Восход: 09:41 Закат: 18:24
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 3.5 м/с
85%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
92%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
88%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
83%, 755 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:40 Закат: 18:25
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
89%, 755 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
91%, 755 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
90%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
86%, 756 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:38 Закат: 18:27
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
89%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
93%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
92%, 755 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
84%, 754 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:37 Закат: 18:29
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
86%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
87%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
86%, 752 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
81%, 751 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:35 Закат: 18:31
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
82%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
79%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
74%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
73%, 742 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:34 Закат: 18:33
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
79%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
79%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
80%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
86%, 734 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:32 Закат: 18:35
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
89%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 3.3 м/с
84%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.9 м/с
80%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.4 м/с
75%, 745 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:31 Закат: 18:37
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
81%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
85%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.6 м/с
84%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
83%, 748 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:29 Закат: 18:39
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
89%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
88%, 746 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
79%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 3.1 м/с
77%, 743 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:27 Закат: 18:40
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 3.4 м/с
79%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
С, 3.2 м/с
83%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
С, 3.1 м/с
79%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
78%, 754 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?