|
Вторник 26 января
Восход: 09:08 Закат: 18:24
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
81%, 772 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
48%, 772 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
41%, 772 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
57%, 772 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:07 Закат: 18:26
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
54%, 772 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
50%, 772 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
40%, 770 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
52%, 768 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:06 Закат: 18:27
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
63%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.2 м/с
54%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.9 м/с
47%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.7 м/с
46%, 759 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:05 Закат: 18:29
|
в 05:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.4 м/с
55%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
58%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
56%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
82%, 756 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:03 Закат: 18:30
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 1.4 м/с
96%, 754 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.3 м/с
82%, 754 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.3 м/с
75%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
92%, 757 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:02 Закат: 18:32
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 3.4 м/с
90%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
З, 2.7 м/с
75%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
64%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
94%, 765 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:01 Закат: 18:34
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
97%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
86%, 767 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
59%, 766 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
89%, 766 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:00 Закат: 18:35
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
94%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
88%, 767 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
67%, 766 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
89%, 766 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:58 Закат: 18:37
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
91%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
86%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
75%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
95%, 766 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:57 Закат: 18:38
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 4.7 м/с
98%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
В, 5.4 м/с
86%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
7°
|
|
Ветер:
В, 5.3 м/с
77%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
В, 4.9 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
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