Прогноз погоды в городе Махамбет

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 556 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 67%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:08 Закат: 18:24
в 05:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 59%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
81%, 772 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
48%, 772 мм рт. ст.
в 17:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
41%, 772 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
57%, 772 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 3%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:07 Закат: 18:26
в 05:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 11%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
54%, 772 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
50%, 772 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
40%, 770 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
52%, 768 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 73%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:06 Закат: 18:27
в 05:00
-6°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 52%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
63%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.2 м/с
54%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.9 м/с
47%, 761 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.7 м/с
46%, 759 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 564 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 58%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:05 Закат: 18:29
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 8.4 м/с
55%, 758 мм рт. ст.
в 11:00
Ясно
Вероятность осадков 8%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
58%, 758 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
56%, 757 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
82%, 756 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 26%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 87%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:03 Закат: 18:30
в 05:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
96%, 754 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.3 м/с
82%, 754 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 5.3 м/с
75%, 754 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Частично облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
92%, 757 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 56%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:02 Закат: 18:32
в 05:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 10%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.4 м/с
90%, 758 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.7 м/с
75%, 760 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.3 м/с
64%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
94%, 765 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:01 Закат: 18:34
в 05:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
97%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
86%, 767 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
59%, 766 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
89%, 766 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 575 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 92%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:00 Закат: 18:35
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
94%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
88%, 767 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
67%, 766 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
89%, 766 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 578 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 83%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:58 Закат: 18:37
в 05:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
91%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
86%, 766 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
75%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
95%, 766 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:57 Закат: 18:38
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.7 м/с
98%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.4 м/с
86%, 765 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.3 м/с
77%, 764 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.9 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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