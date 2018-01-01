|
Вторник 26 января
Восход: 08:04 Закат: 17:06
|
в 00:00
-22°
|
|
Ветер:
В, 0.5 м/с
73%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-22°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
79%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.5 м/с
62%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-18°
|
|
Ветер:
В, 0.9 м/с
73%, 739 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:03 Закат: 17:08
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
В, 0.9 м/с
81%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
В, 0.6 м/с
81%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.3 м/с
62%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.2 м/с
75%, 740 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:02 Закат: 17:10
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
81%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
87%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.4 м/с
69%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 0.2 м/с
64%, 738 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:00 Закат: 17:11
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
В, 0.5 м/с
80%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
В, 0.7 м/с
80%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 0.3 м/с
65%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 0.4 м/с
68%, 739 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 07:59 Закат: 17:13
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
В, 0.9 м/с
77%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
В, 0.7 м/с
79%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.5 м/с
69%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 0.2 м/с
54%, 735 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 07:58 Закат: 17:15
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
В, 0.7 м/с
81%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-24°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
78%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
51%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
В, 1.1 м/с
54%, 731 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 07:56 Закат: 17:16
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
69%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
В, 1.2 м/с
63%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 0.4 м/с
47%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 0.7 м/с
43%, 733 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:55 Закат: 17:18
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
64%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 0.9 м/с
77%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.5 м/с
40%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.8 м/с
48%, 735 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:54 Закат: 17:20
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
77%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
86%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 0.6 м/с
85%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 0.9 м/с
90%, 735 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:52 Закат: 17:21
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 1.0 м/с
91%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 0.9 м/с
91%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 0.6 м/с
87%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 0.9 м/с
94%, 729 мм рт. ст.
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