Прогноз погоды в городе Малеевск

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 94%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.5 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -14°
Восход: 08:04 Закат: 17:06
в 00:00
-22°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 55%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
В, 0.5 м/с
73%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-22°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 89%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
В, 0.8 м/с
79%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-16°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 75%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
ЮВ, 0.5 м/с
62%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-18°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
В, 0.9 м/с
73%, 739 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 544 мин.
  • Вероятность осадков: 61%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.7 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:03 Закат: 17:08
в 00:00
-19°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 0.9 м/с
81%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 58%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
В, 0.6 м/с
81%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.3 м/с
62%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 0.2 м/с
75%, 740 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 34%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 72%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:02 Закат: 17:10
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
81%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
87%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.4 м/с
69%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 9%
Облачность 27%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.2 м/с
64%, 738 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 550 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 62%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:00 Закат: 17:11
в 00:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 3%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.5 м/с
80%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-21°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 9%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.7 м/с
80%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.3 м/с
65%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.4 м/с
68%, 739 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 07:59 Закат: 17:13
в 00:00
-16°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 22%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.9 м/с
77%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-21°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.7 м/с
79%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.5 м/с
69%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.2 м/с
54%, 735 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 556 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 27%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -24°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 07:58 Закат: 17:15
в 00:00
-21°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.7 м/с
81%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-24°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.8 м/с
78%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 43%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
51%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.1 м/с
54%, 731 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 86%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -21°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 07:56 Закат: 17:16
в 00:00
-18°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 24%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.3 м/с
69%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
-21°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.2 м/с
63%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.4 м/с
47%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.7 м/с
43%, 733 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 34%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 07:55 Закат: 17:18
в 00:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.8 м/с
64%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.9 м/с
77%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.5 м/с
40%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.8 м/с
48%, 735 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 57%
  • Вероятность грозы: 2%
  • Суточная сумма осадков: 0.8 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 07:54 Закат: 17:20
в 00:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.8 м/с
77%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 0.8 м/с
86%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 56%
Облачность 99%
Вероятность грозы 2%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
СВ, 0.6 м/с
85%, 735 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 54%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
В, 0.9 м/с
90%, 735 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 49%
  • Вероятность грозы: 2%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 07:52 Закат: 17:21
в 00:00
-9°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 52%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
В, 1.0 м/с
91%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 51%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
СВ, 0.9 м/с
91%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 49%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
С, 0.6 м/с
87%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.9 м/с
94%, 729 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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