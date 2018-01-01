Прогноз погоды в городе Малoe Ганюшкинo

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 16%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:14 Закат: 18:37
в 05:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
81%, 769 мм рт. ст.
в 11:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
72%, 770 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 23%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
51%, 769 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 65%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
69%, 769 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 565 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 5%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:13 Закат: 18:38
в 05:00
-3°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 23%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
60%, 769 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
44%, 769 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.5 м/с
45%, 767 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 52%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
58%, 764 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 71%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:12 Закат: 18:40
в 05:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
59%, 762 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 6.1 м/с
58%, 760 мм рт. ст.
в 17:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.7 м/с
51%, 756 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
53%, 754 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 82%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:11 Закат: 18:41
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
83%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.1 м/с
78%, 758 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.5 м/с
55%, 757 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 4.6 м/с
73%, 756 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 573 мин.
  • Вероятность осадков: 24%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 74%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:10 Закат: 18:43
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
87%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
85%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 15%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
37%, 757 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
74%, 758 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 575 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 87%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:08 Закат: 18:44
в 05:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 2.0 м/с
94%, 759 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.5 м/с
95%, 761 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
56%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
89%, 764 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 578 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:07 Закат: 18:46
в 05:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
88%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
72%, 765 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
69%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
81%, 765 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 14%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 85%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:06 Закат: 18:47
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
86%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
82%, 766 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
57%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
79%, 765 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 90%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:05 Закат: 18:49
в 05:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
86%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
87%, 765 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
68%, 764 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
87%, 765 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 586 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:03 Закат: 18:50
в 05:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.9 м/с
89%, 764 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.0 м/с
88%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
63%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.8 м/с
94%, 763 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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