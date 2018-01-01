Прогноз погоды в городе Матай

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 4%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -25°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:14 Закат: 17:41
в 00:00
-21°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
100%, 737 мм рт. ст.
в 06:00
-24°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 19%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
100%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.3 м/с
92%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
93%, 738 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 18%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:13 Закат: 17:42
в 00:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
96%, 737 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
95%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
-15°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 28%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
84%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 7%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.1 м/с
95%, 736 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 571 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 2%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -24°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:12 Закат: 17:44
в 00:00
-21°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.6 м/с
100%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-23°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
100%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.9 м/с
94%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
96%, 736 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 574 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:11 Закат: 17:45
в 00:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.1 м/с
100%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-21°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
100%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
86%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
93%, 737 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 576 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:10 Закат: 17:47
в 00:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.9 м/с
92%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.4 м/с
95%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.5 м/с
78%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 5.5 м/с
78%, 727 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 579 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 74%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:09 Закат: 17:48
в 00:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.8 м/с
79%, 724 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 45%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
93%, 723 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
80%, 727 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.6 м/с
81%, 728 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:08 Закат: 17:50
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.6 м/с
100%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
92%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.9 м/с
100%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
98%, 732 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:06 Закат: 17:51
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.3 м/с
100%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.2 м/с
91%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.8 м/с
97%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.1 м/с
92%, 737 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 587 мин.
  • Вероятность осадков: 26%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:05 Закат: 17:52
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
100%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.0 м/с
88%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
97%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
98%, 734 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 590 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:04 Закат: 17:54
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
100%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
89%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.0 м/с
100%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
96%, 731 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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