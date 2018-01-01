|
Вторник 26 января
Восход: 08:14 Закат: 17:41
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
100%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-24°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
100%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-17°
|
|
Ветер:
С, 0.3 м/с
92%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-17°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
93%, 738 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:13 Закат: 17:42
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
96%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
95%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
84%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
С, 2.1 м/с
95%, 736 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:12 Закат: 17:44
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
100%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-23°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
100%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
С, 0.9 м/с
94%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
96%, 736 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:11 Закат: 17:45
|
в 00:00
-20°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
100%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
100%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
86%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
93%, 737 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:10 Закат: 17:47
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
92%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 4.4 м/с
95%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 5.5 м/с
78%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 5.5 м/с
78%, 727 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:09 Закат: 17:48
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 3.8 м/с
79%, 724 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
93%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
80%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 2.6 м/с
81%, 728 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:08 Закат: 17:50
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.6 м/с
100%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
92%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 1.9 м/с
100%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
98%, 732 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:06 Закат: 17:51
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 2.3 м/с
100%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 2.2 м/с
91%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 1.8 м/с
97%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.1 м/с
92%, 737 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:05 Закат: 17:52
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
100%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
88%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
97%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
98%, 734 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:04 Закат: 17:54
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
100%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
89%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.0 м/с
100%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
96%, 731 мм рт. ст.
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