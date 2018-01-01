Прогноз погоды в городе Майкайнг

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 530 мин.
  • Вероятность осадков: 39%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:44 Закат: 17:34
в 00:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 53%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
З, 4.7 м/с
74%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
СЗ, 5.0 м/с
72%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
72%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
82%, 749 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 533 мин.
  • Вероятность осадков: 19%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:43 Закат: 17:36
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.1 м/с
80%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.6 м/с
79%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 6.6 м/с
74%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.9 м/с
80%, 749 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 536 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:41 Закат: 17:38
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.8 м/с
78%, 750 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.5 м/с
79%, 750 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.2 м/с
78%, 751 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.3 м/с
83%, 750 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 539 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 66%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:40 Закат: 17:40
в 00:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
79%, 750 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.3 м/с
76%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.3 м/с
75%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 29%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
74%, 750 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 24%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:38 Закат: 17:42
в 00:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
72%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
74%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
71%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
71%, 746 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 63%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:37 Закат: 17:43
в 00:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
70%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 40%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
73%, 743 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
66%, 741 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
71%, 740 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 14%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:36 Закат: 17:45
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
75%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
77%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
77%, 743 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
81%, 744 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 35%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:34 Закат: 17:47
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
79%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.5 м/с
76%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.4 м/с
74%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
78%, 746 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 556 мин.
  • Вероятность осадков: 45%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:32 Закат: 17:49
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.1 м/с
78%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 48%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.5 м/с
78%, 743 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.8 м/с
81%, 744 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
84%, 742 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 39%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:31 Закат: 17:51
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
80%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.5 м/с
77%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 5.3 м/с
75%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.2 м/с
76%, 744 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

Хотите быть в курсе важных новостей?