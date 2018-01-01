|
Вторник 26 января
Восход: 08:44 Закат: 17:34
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
74%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.0 м/с
72%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
72%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
82%, 749 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:43 Закат: 17:36
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
80%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.6 м/с
79%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.6 м/с
74%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
80%, 749 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:41 Закат: 17:38
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.8 м/с
78%, 750 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
79%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.2 м/с
78%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.3 м/с
83%, 750 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:40 Закат: 17:40
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
79%, 750 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.3 м/с
76%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.3 м/с
75%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
74%, 750 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:38 Закат: 17:42
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
72%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
74%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
71%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
71%, 746 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:37 Закат: 17:43
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
70%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
73%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
66%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
71%, 740 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:36 Закат: 17:45
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
75%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
77%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
77%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
81%, 744 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:34 Закат: 17:47
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
79%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
76%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.4 м/с
74%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
78%, 746 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:32 Закат: 17:49
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
78%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
78%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.8 м/с
81%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
84%, 742 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:31 Закат: 17:51
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
80%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
77%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.3 м/с
75%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.2 м/с
76%, 744 мм рт. ст.
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