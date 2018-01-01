|
Вторник 26 января
Восход: 09:03 Закат: 18:11
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
84%, 772 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
79%, 772 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
91%, 771 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
95%, 771 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:02 Закат: 18:13
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
94%, 771 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
87%, 771 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
85%, 770 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
82%, 768 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:01 Закат: 18:15
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
78%, 767 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
76%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.3 м/с
75%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.3 м/с
70%, 760 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:59 Закат: 18:16
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
68%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
75%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
76%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
74%, 755 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:58 Закат: 18:18
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 3.5 м/с
82%, 752 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
91%, 750 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.5 м/с
91%, 750 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 6.2 м/с
97%, 751 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:57 Закат: 18:20
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.2 м/с
94%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 6.6 м/с
92%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 3.3 м/с
90%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.4 м/с
100%, 761 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:55 Закат: 18:21
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
93%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
88%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 5.8 м/с
84%, 764 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:54 Закат: 18:23
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 5.7 м/с
90%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
95%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
88%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
91%, 764 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:53 Закат: 18:24
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
91%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
93%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
82%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
99%, 763 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:51 Закат: 18:26
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
99%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 5.3 м/с
92%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
В, 4.9 м/с
79%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
84%, 762 мм рт. ст.
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