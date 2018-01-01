|
Вторник 26 января
Восход: 08:33 Закат: 18:08
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
86%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
91%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
84%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 4.7 м/с
74%, 744 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:32 Закат: 18:10
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 4.5 м/с
79%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
84%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 3.9 м/с
76%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 5.4 м/с
69%, 743 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:31 Закат: 18:11
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 5.3 м/с
79%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 5.7 м/с
85%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 5.6 м/с
78%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 5.3 м/с
73%, 743 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:30 Закат: 18:13
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 5.6 м/с
81%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 5.6 м/с
85%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 5.3 м/с
76%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 6.7 м/с
72%, 741 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:29 Закат: 18:14
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 6.0 м/с
74%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 5.9 м/с
72%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
В, 4.9 м/с
61%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 6.2 м/с
67%, 733 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:28 Закат: 18:15
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
78%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
82%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
67%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 3.2 м/с
70%, 729 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:27 Закат: 18:17
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
78%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
84%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
85%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
98%, 739 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:26 Закат: 18:18
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
100%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
100%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
100%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
100%, 741 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:24 Закат: 18:19
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
100%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
100%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
91%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
86%, 740 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:23 Закат: 18:21
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 2.8 м/с
95%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
100%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
73%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
88%, 741 мм рт. ст.
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