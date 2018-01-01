|
Вторник 26 января
Восход: 08:54 Закат: 18:34
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.1 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.0 м/с
45%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
В, 8.4 м/с
34%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 7.9 м/с
43%, 758 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:53 Закат: 18:35
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 7.1 м/с
34%, 757 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 8.2 м/с
28%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.3 м/с
32%, 755 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.0 м/с
48%, 753 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:52 Закат: 18:37
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.6 м/с
56%, 751 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.9 м/с
56%, 749 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 12.5 м/с
42%, 746 мм рт. ст.
|
в 23:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.2 м/с
45%, 745 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:51 Закат: 18:38
|
в 05:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
74%, 745 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
89%, 747 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
З, 3.1 м/с
88%, 746 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
З, 2.9 м/с
100%, 747 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:50 Закат: 18:39
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
З, 1.5 м/с
100%, 746 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 3.9 м/с
94%, 747 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 4.4 м/с
85%, 747 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
С, 3.1 м/с
95%, 748 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:49 Закат: 18:41
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
87%, 748 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
В, 3.8 м/с
67%, 749 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
59%, 750 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
93%, 752 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:48 Закат: 18:42
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
92%, 752 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
90%, 754 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
73%, 753 мм рт. ст.
|
в 23:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
92%, 754 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:47 Закат: 18:43
|
в 05:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
92%, 754 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
77%, 753 мм рт. ст.
|
в 17:00
11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
49%, 751 мм рт. ст.
|
в 23:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
75%, 751 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:46 Закат: 18:45
|
в 05:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
88%, 751 мм рт. ст.
|
в 11:00
5°
|
|
Ветер:
В, 6.1 м/с
80%, 753 мм рт. ст.
|
в 17:00
11°
|
|
Ветер:
СВ, 6.2 м/с
58%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 5.6 м/с
91%, 756 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:45 Закат: 18:46
|
в 05:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 5.6 м/с
93%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
5°
|
|
Ветер:
В, 5.4 м/с
83%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
11°
|
|
Ветер:
В, 4.7 м/с
62%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
4°
|
|
Ветер:
В, 4.4 м/с
93%, 756 мм рт. ст.
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