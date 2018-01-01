Прогноз погоды в городе Мунайшы

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 580 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 33%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:54 Закат: 18:34
в 05:00
-2°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 45%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.1 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 30%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.0 м/с
45%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 13%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 8.4 м/с
34%, 756 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 31%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 7.9 м/с
43%, 758 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 582 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:53 Закат: 18:35
в 05:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 7.1 м/с
34%, 757 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 8.2 м/с
28%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.3 м/с
32%, 755 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.0 м/с
48%, 753 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 65%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:52 Закат: 18:37
в 05:00
-3°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 32%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.6 м/с
56%, 751 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.9 м/с
56%, 749 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 12.5 м/с
42%, 746 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 11.2 м/с
45%, 745 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 586 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 85%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:51 Закат: 18:38
в 05:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
74%, 745 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
89%, 747 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.1 м/с
88%, 746 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.9 м/с
100%, 747 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 589 мин.
  • Вероятность осадков: 29%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:50 Закат: 18:39
в 05:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.5 м/с
100%, 746 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СВ, 3.9 м/с
94%, 747 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.4 м/с
85%, 747 мм рт. ст.
в 23:00
Ясно
Вероятность осадков 26%
Облачность 12%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.1 м/с
95%, 748 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 591 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:49 Закат: 18:41
в 05:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 18%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
87%, 748 мм рт. ст.
в 11:00
Ясно
Вероятность осадков 9%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.8 м/с
67%, 749 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.4 м/с
59%, 750 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 48%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.6 м/с
93%, 752 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 593 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 16%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:48 Закат: 18:42
в 05:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.4 м/с
92%, 752 мм рт. ст.
в 11:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
90%, 754 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 39%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
73%, 753 мм рт. ст.
в 23:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 59%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
92%, 754 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 596 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 48%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:47 Закат: 18:43
в 05:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 50%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
92%, 754 мм рт. ст.
в 11:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 63%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
77%, 753 мм рт. ст.
в 17:00
11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 27%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
49%, 751 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 19%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
75%, 751 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 598 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 25%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:46 Закат: 18:45
в 05:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 61%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
88%, 751 мм рт. ст.
в 11:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 6.1 м/с
80%, 753 мм рт. ст.
в 17:00
11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 16%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 6.2 м/с
58%, 754 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 5.6 м/с
91%, 756 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 601 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 86%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:45 Закат: 18:46
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 5.6 м/с
93%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.4 м/с
83%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.7 м/с
62%, 756 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.4 м/с
93%, 756 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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