|
Вторник 26 января
Восход: 08:07 Закат: 17:10
|
в 00:00
-22°
|
|
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
75%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
78%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-17°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
74%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 0.3 м/с
66%, 739 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:05 Закат: 17:12
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.5 м/с
77%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
В, 1.1 м/с
80%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
79%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
75%, 739 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:04 Закат: 17:13
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
83%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
85%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
76%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 0.8 м/с
72%, 738 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:03 Закат: 17:15
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
С, 0.6 м/с
90%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
С, 0.4 м/с
92%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 0.5 м/с
81%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 0.4 м/с
73%, 739 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:02 Закат: 17:17
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
С, 0.9 м/с
90%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.8 м/с
89%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
75%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
С, 0.3 м/с
66%, 736 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:00 Закат: 17:18
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
С, 0.8 м/с
88%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
С, 1.0 м/с
85%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
З, 0.1 м/с
78%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
С, 0.3 м/с
62%, 731 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 07:59 Закат: 17:20
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
62%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
60%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
63%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.5 м/с
55%, 732 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:58 Закат: 17:22
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
51%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
С, 1.2 м/с
44%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 1.2 м/с
38%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
40%, 736 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:56 Закат: 17:23
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 1.3 м/с
51%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
50%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
56%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
53%, 735 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:55 Закат: 17:25
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
66%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
64%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
58%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
62%, 738 мм рт. ст.
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