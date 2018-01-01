Прогноз погоды в городе Новая бухтарма

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 98%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -15°
Восход: 08:07 Закат: 17:10
в 00:00
-22°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 61%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
75%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Облачно: снег
Вероятность осадков 95%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
78%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-17°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 77%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
74%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-16°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 0.3 м/с
66%, 739 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 86%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:05 Закат: 17:12
в 00:00
-18°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 48%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 0.5 м/с
77%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 84%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
В, 1.1 м/с
80%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 62%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
В, 3.0 м/с
79%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 60%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
В, 3.0 м/с
75%, 739 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 50%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.6 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:04 Закат: 17:13
в 00:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 56%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
83%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 55%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
85%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
76%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 0.8 м/с
72%, 738 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 47%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:03 Закат: 17:15
в 00:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 12%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.6 м/с
90%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 13%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.4 м/с
92%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 44%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.5 м/с
81%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.4 м/с
73%, 739 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 7%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:02 Закат: 17:17
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.9 м/с
90%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 18%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.8 м/с
89%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 7%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
75%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.3 м/с
66%, 736 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 40%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:00 Закат: 17:18
в 00:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.8 м/с
88%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.0 м/с
85%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.1 м/с
78%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.3 м/с
62%, 731 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 83%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 07:59 Закат: 17:20
в 00:00
-17°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 38%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
62%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 57%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
60%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
63%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.5 м/с
55%, 732 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 564 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 07:58 Закат: 17:22
в 00:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
51%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.2 м/с
44%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.2 м/с
38%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.3 м/с
40%, 736 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 46%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 07:56 Закат: 17:23
в 00:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.3 м/с
51%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
50%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
56%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
53%, 735 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 43%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 07:55 Закат: 17:25
в 00:00
-9°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 57%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
С, 1.3 м/с
66%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 48%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
С, 1.3 м/с
64%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
58%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.4 м/с
62%, 738 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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