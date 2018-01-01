Прогноз погоды в городе Новая Шульба

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 537 мин.
  • Вероятность осадков: 96%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 3.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:19 Закат: 17:16
в 00:00
-19°
Облачно: снег
Вероятность осадков 94%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
76%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 89%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
82%, 746 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Облачно: снег
Вероятность осадков 79%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
84%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 47%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
89%, 748 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 540 мин.
  • Вероятность осадков: 95%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.0 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:17 Закат: 17:17
в 00:00
-13°
Облачно: снег
Вероятность осадков 86%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
86%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 53%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
83%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 73%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
Ю, 5.7 м/с
84%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 52%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
86%, 748 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 92%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:16 Закат: 17:19
в 00:00
-11°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 58%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
86%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно: снег
Вероятность осадков 94%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
88%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 73%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
88%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
92%, 749 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 87%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:15 Закат: 17:21
в 00:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
88%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
85%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
84%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
83%, 748 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:13 Закат: 17:23
в 00:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
81%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
79%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
71%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
75%, 745 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 61%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:12 Закат: 17:24
в 00:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.0 м/с
81%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 60%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
82%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
72%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
63%, 740 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 11%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:10 Закат: 17:26
в 00:00
-14°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 23%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
60%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
70%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
61%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
61%, 740 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:09 Закат: 17:28
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
71%, 742 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
75%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
70%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
74%, 746 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 56%
  • Вероятность грозы: 2%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:08 Закат: 17:29
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
90%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
83%, 746 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 56%
Облачность 98%
Вероятность грозы 2%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
72%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 48%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
83%, 746 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 565 мин.
  • Вероятность осадков: 45%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:06 Закат: 17:31
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
94%, 745 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
93%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
88%, 745 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
95%, 745 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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