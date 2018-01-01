|
Вторник 26 января
Восход: 09:27 Закат: 18:04
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
88%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
85%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
87%, 756 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:25 Закат: 18:06
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
87%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
89%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
87%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
86%, 757 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:24 Закат: 18:08
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
89%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
90%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
88%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.6 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:22 Закат: 18:10
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
86%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
90%, 755 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
86%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
77%, 754 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:21 Закат: 18:12
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
80%, 754 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
77%, 752 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
70%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
67%, 749 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:19 Закат: 18:13
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
71%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
76%, 746 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
80%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
71%, 746 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:18 Закат: 18:15
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.4 м/с
90%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.7 м/с
87%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
83%, 752 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 2.8 м/с
88%, 753 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:16 Закат: 18:17
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
90%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
86%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
73%, 754 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
71%, 753 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:14 Закат: 18:19
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
85%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
92%, 751 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
87%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
82%, 749 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:13 Закат: 18:21
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.9 м/с
86%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.7 м/с
80%, 755 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
77%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
73%, 760 мм рт. ст.
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