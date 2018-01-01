Прогноз погоды в городе Ойтал

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 582 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 37%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:28 Закат: 18:11
в 00:00
-9°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
95%, 714 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 59%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.9 м/с
93%, 713 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 47%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
82%, 715 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
79%, 714 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 585 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 25%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:27 Закат: 18:12
в 00:00
-10°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 52%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
85%, 712 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 63%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.8 м/с
82%, 711 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
69%, 713 мм рт. ст.
в 18:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
65%, 713 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 587 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 22%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:26 Закат: 18:13
в 00:00
-8°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 21%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.0 м/с
75%, 712 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 55%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.5 м/с
71%, 711 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.6 м/с
69%, 713 мм рт. ст.
в 18:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
62%, 713 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 589 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 17%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:25 Закат: 18:15
в 00:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.8 м/с
74%, 712 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
58%, 710 мм рт. ст.
в 12:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
52%, 712 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
64%, 710 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 591 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 10%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:24 Закат: 18:16
в 00:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
49%, 707 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.4 м/с
57%, 705 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 25%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
53%, 705 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.7 м/с
42%, 704 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 594 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 68%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 13°
Восход: 08:23 Закат: 18:17
в 00:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.0 м/с
40%, 701 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.5 м/с
27%, 700 мм рт. ст.
в 12:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 62%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
32%, 702 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 68%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
27%, 701 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 596 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:22 Закат: 18:19
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.5 м/с
41%, 700 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.7 м/с
58%, 704 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.3 м/с
68%, 709 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
82%, 710 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 598 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 69%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:21 Закат: 18:20
в 00:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 46%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 1.4 м/с
100%, 711 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.2 м/с
100%, 711 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.1 м/с
82%, 713 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 15%
Облачность 38%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
75%, 712 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 601 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 33%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:20 Закат: 18:21
в 00:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 48%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.3 м/с
89%, 710 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 50%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
89%, 709 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 12%
Облачность 30%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.3 м/с
66%, 711 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 13%
Облачность 23%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
65%, 711 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 603 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 25%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:19 Закат: 18:23
в 00:00
-4°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 10%
Облачность 24%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
80%, 710 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 5%
Облачность 32%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
73%, 709 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 6%
Облачность 27%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
40%, 711 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 15%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
50%, 711 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

Хотите быть в курсе важных новостей?