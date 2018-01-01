|
Вторник 26 января
Восход: 08:28 Закат: 18:11
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
95%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 0.9 м/с
93%, 713 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
82%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
79%, 714 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:27 Закат: 18:12
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
85%, 712 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
82%, 711 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
69%, 713 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
65%, 713 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:26 Закат: 18:13
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 1.0 м/с
75%, 712 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 0.5 м/с
71%, 711 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 0.6 м/с
69%, 713 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
62%, 713 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:25 Закат: 18:15
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
74%, 712 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
58%, 710 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
52%, 712 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
64%, 710 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:24 Закат: 18:16
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
49%, 707 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
57%, 705 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
53%, 705 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 0.7 м/с
42%, 704 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:23 Закат: 18:17
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 1.0 м/с
40%, 701 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.5 м/с
27%, 700 мм рт. ст.
|
в 12:00
7°
|
|
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
32%, 702 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
27%, 701 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:22 Закат: 18:19
|
в 00:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 0.5 м/с
41%, 700 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 1.7 м/с
58%, 704 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
68%, 709 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
82%, 710 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:21 Закат: 18:20
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
100%, 711 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 1.2 м/с
100%, 711 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
С, 1.1 м/с
82%, 713 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
75%, 712 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:20 Закат: 18:21
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
89%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
89%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
66%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
65%, 711 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:19 Закат: 18:23
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
80%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
73%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
40%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
50%, 711 мм рт. ст.
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