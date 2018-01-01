Прогноз погоды в городе Первoмайский

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 580 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 24%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:14 Закат: 17:55
в 00:00
-10°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 66%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.8 м/с
100%, 713 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
100%, 712 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
97%, 714 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
71%, 713 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 582 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:13 Закат: 17:56
в 00:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
100%, 712 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
100%, 711 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.1 м/с
87%, 713 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
58%, 712 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:13 Закат: 17:57
в 00:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.7 м/с
100%, 711 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
100%, 710 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.8 м/с
78%, 713 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.3 м/с
48%, 712 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 587 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:12 Закат: 17:59
в 00:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.0 м/с
91%, 712 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.5 м/с
100%, 711 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
77%, 713 мм рт. ст.
в 18:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.6 м/с
51%, 712 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 589 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:11 Закат: 18:00
в 00:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.9 м/с
100%, 710 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.5 м/с
100%, 707 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.2 м/с
62%, 707 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.8 м/с
67%, 704 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 591 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 58%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:10 Закат: 18:01
в 00:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.6 м/с
99%, 701 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
72%, 700 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.0 м/с
38%, 702 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.9 м/с
35%, 700 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 594 мин.
  • Вероятность осадков: 19%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:09 Закат: 18:03
в 00:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 66%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.5 м/с
48%, 699 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.8 м/с
60%, 700 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
39%, 706 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
40%, 708 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 596 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 75%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:07 Закат: 18:04
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.3 м/с
43%, 708 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.3 м/с
68%, 708 мм рт. ст.
в 12:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
51%, 712 мм рт. ст.
в 18:00
Частично облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 52%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
53%, 711 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 599 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 43%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:06 Закат: 18:06
в 00:00
-8°
Частично облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 53%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
100%, 709 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Частично облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 59%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.4 м/с
100%, 708 мм рт. ст.
в 12:00
-1°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 20%
Облачность 42%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
59%, 710 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 13%
Облачность 29%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
42%, 710 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 601 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 45%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:05 Закат: 18:07
в 00:00
-8°
Частично облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 50%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.5 м/с
95%, 709 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Частично облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 63%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
100%, 709 мм рт. ст.
в 12:00
-1°
Частично облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 46%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
61%, 712 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 16%
Облачность 26%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
53%, 711 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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