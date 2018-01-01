Прогноз погоды в городе Первороссийское

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 97%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.9 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -15°
Восход: 08:06 Закат: 17:08
в 00:00
-21°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 58%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
70%, 725 мм рт. ст.
в 06:00
-21°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 94%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
75%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
-18°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 74%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
В, 1.4 м/с
68%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
-18°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
В, 0.9 м/с
71%, 726 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 88%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:04 Закат: 17:10
в 00:00
-18°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 51%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
79%, 726 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 87%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
82%, 727 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 64%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
78%, 727 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 60%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
С, 1.1 м/с
76%, 727 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 56%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.8 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:03 Закат: 17:12
в 00:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 57%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
84%, 726 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 61%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
88%, 726 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
В, 0.8 м/с
78%, 726 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 0.2 м/с
73%, 726 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 51%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:02 Закат: 17:13
в 00:00
-12°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 26%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
С, 0.4 м/с
83%, 725 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 11%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
87%, 725 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 48%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.8 м/с
78%, 726 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.7 м/с
65%, 726 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 10%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:01 Закат: 17:15
в 00:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.6 м/с
80%, 725 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
85%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.8 м/с
75%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.3 м/с
69%, 723 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 33%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 07:59 Закат: 17:17
в 00:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.6 м/с
74%, 721 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.7 м/с
65%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.7 м/с
52%, 719 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.3 м/с
52%, 717 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 78%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 07:58 Закат: 17:18
в 00:00
-15°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.9 м/с
51%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 42%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.9 м/с
47%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.7 м/с
36%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
35%, 718 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 07:56 Закат: 17:20
в 00:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.0 м/с
45%, 719 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.0 м/с
42%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.7 м/с
39%, 723 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
35%, 722 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 45%
  • Вероятность грозы: 2%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 07:55 Закат: 17:22
в 00:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.9 м/с
42%, 722 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.9 м/с
39%, 722 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
36%, 723 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.0 м/с
59%, 722 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 46%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 07:54 Закат: 17:23
в 00:00
-9°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 51%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 1.0 м/с
56%, 722 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 51%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
С, 1.0 м/с
50%, 722 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 46%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 0.9 м/с
50%, 724 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
57%, 725 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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