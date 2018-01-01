|
Вторник 26 января
Восход: 09:40 Закат: 18:19
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 3.2 м/с
85%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
89%, 760 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
86%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
81%, 759 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:39 Закат: 18:21
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
86%, 759 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
90%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
84%, 760 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:38 Закат: 18:23
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
88%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
93%, 760 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.7 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
82%, 758 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:36 Закат: 18:25
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
87%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
85%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
83%, 755 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:35 Закат: 18:27
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
83%, 754 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
81%, 752 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
75%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
76%, 749 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:33 Закат: 18:29
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
82%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
88%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.4 м/с
87%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
82%, 749 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:31 Закат: 18:31
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 1.3 м/с
87%, 750 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
З, 2.7 м/с
86%, 751 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
78%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
74%, 754 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:30 Закат: 18:33
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
82%, 755 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
86%, 755 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
78%, 755 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
67%, 754 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:28 Закат: 18:35
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
76%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
77%, 752 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
75%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
82%, 751 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:26 Закат: 18:37
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.2 м/с
78%, 755 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.3 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
81%, 762 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
74%, 762 мм рт. ст.
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