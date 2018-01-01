|
Вторник 26 января
Восход: 08:47 Закат: 17:55
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.0 м/с
67%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.0 м/с
75%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.9 м/с
70%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.4 м/с
67%, 717 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:46 Закат: 17:57
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.7 м/с
78%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.5 м/с
80%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 1.5 м/с
75%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 0.8 м/с
75%, 717 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:44 Закат: 17:59
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 0.6 м/с
85%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 0.4 м/с
84%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.4 м/с
77%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.2 м/с
70%, 717 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:43 Закат: 18:00
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
83%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
82%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
58%, 716 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
59%, 715 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:42 Закат: 18:02
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
67%, 713 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
71%, 712 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
50%, 712 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
48%, 709 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:41 Закат: 18:03
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
50%, 707 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
49%, 705 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
43%, 705 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
45%, 704 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:39 Закат: 18:05
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
55%, 703 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
67%, 704 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
52%, 707 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
45%, 709 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:38 Закат: 18:07
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
65%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.6 м/с
86%, 712 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
82%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
77%, 714 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:37 Закат: 18:08
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
84%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
87%, 713 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
78%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
74%, 714 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:35 Закат: 18:10
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
83%, 713 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
82%, 713 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
79%, 716 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
71%, 716 мм рт. ст.
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