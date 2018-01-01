Прогноз погоды в городе Сакен Сейфуллин

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 41%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.6 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:47 Закат: 17:55
в 00:00
-16°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 54%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.0 м/с
67%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.0 м/с
75%, 716 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.9 м/с
70%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.4 м/с
67%, 717 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 26%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:46 Закат: 17:57
в 00:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.7 м/с
78%, 717 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.5 м/с
80%, 717 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 1.5 м/с
75%, 718 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 0.8 м/с
75%, 717 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 19%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:44 Закат: 17:59
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 0.6 м/с
85%, 717 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 0.4 м/с
84%, 717 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 0.4 м/с
77%, 718 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.2 м/с
70%, 717 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 556 мин.
  • Вероятность осадков: 11%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 37%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:43 Закат: 18:00
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.4 м/с
83%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.3 м/с
82%, 716 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 34%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.3 м/с
58%, 716 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
59%, 715 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 7%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 62%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:42 Закат: 18:02
в 00:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
67%, 713 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
71%, 712 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
50%, 712 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
48%, 709 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 58%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:41 Закат: 18:03
в 00:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
50%, 707 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 68%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
49%, 705 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
43%, 705 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
45%, 704 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 565 мин.
  • Вероятность осадков: 28%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:39 Закат: 18:05
в 00:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
55%, 703 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
67%, 704 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.8 м/с
52%, 707 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
45%, 709 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 568 мин.
  • Вероятность осадков: 29%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:38 Закат: 18:07
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
65%, 710 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.6 м/с
86%, 712 мм рт. ст.
в 12:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
82%, 714 мм рт. ст.
в 18:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
77%, 714 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 571 мин.
  • Вероятность осадков: 38%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:37 Закат: 18:08
в 00:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
84%, 714 мм рт. ст.
в 06:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
87%, 713 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 100%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
78%, 714 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
74%, 714 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 574 мин.
  • Вероятность осадков: 24%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:35 Закат: 18:10
в 00:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
83%, 713 мм рт. ст.
в 06:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
82%, 713 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
79%, 716 мм рт. ст.
в 18:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
71%, 716 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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