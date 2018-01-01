|
Вторник 26 января
Восход: 09:06 Закат: 18:19
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
68%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
С, 2.0 м/с
78%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
80%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 0.9 м/с
79%, 737 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:05 Закат: 18:20
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 0.9 м/с
79%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 0.7 м/с
82%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
78%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
76%, 736 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:04 Закат: 18:22
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
75%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
82%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
88%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 3.3 м/с
82%, 736 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:02 Закат: 18:23
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
83%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
87%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
82%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
76%, 733 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:01 Закат: 18:25
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
74%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 3.3 м/с
71%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 4.4 м/с
69%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
69%, 725 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:00 Закат: 18:27
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
69%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
71%, 722 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
66%, 723 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
72%, 722 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:59 Закат: 18:28
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
71%, 722 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
76%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
68%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
76%, 728 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:57 Закат: 18:30
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
83%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
91%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
91%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
87%, 731 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:56 Закат: 18:31
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
87%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
90%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
91%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
81%, 730 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:55 Закат: 18:33
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
85%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
88%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
89%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
84%, 733 мм рт. ст.
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