Прогноз погоды в городе Сатбаев

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 7%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 91%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 09:06 Закат: 18:19
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
68%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
С, 2.0 м/с
78%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
80%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.9 м/с
79%, 737 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 48%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:05 Закат: 18:20
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.9 м/с
79%, 737 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.7 м/с
82%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 61%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
78%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
76%, 736 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:04 Закат: 18:22
в 00:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
75%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
82%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
88%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.3 м/с
82%, 736 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 60%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 09:02 Закат: 18:23
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.8 м/с
83%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.8 м/с
87%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
82%, 735 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
76%, 733 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 77%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 09:01 Закат: 18:25
в 00:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.6 м/с
74%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.3 м/с
71%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.4 м/с
69%, 728 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
69%, 725 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 77%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:00 Закат: 18:27
в 00:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.0 м/с
69%, 723 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.2 м/с
71%, 722 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
66%, 723 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
72%, 722 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 23%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:59 Закат: 18:28
в 00:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
71%, 722 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
76%, 723 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
68%, 727 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
76%, 728 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 24%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:57 Закат: 18:30
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
83%, 728 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
91%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
91%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
87%, 731 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 575 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:56 Закат: 18:31
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
87%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
90%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
91%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
81%, 730 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 578 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:55 Закат: 18:33
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
85%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
88%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.9 м/с
89%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.6 м/с
84%, 733 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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