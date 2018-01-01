|
Вторник 26 января
Восход: 09:31 Закат: 18:39
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
89%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
89%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
82%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
82%, 766 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:30 Закат: 18:41
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
83%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
78%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
56%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
63%, 761 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:28 Закат: 18:43
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
70%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
66%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
52%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
67%, 754 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:27 Закат: 18:44
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
З, 2.5 м/с
79%, 755 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
84%, 756 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
74%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
88%, 758 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:26 Закат: 18:46
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
93%, 757 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
86%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
Ю, 6.1 м/с
53%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
67%, 757 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:25 Закат: 18:48
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
78%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
66%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
44%, 760 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
57%, 760 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:23 Закат: 18:49
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
74%, 760 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
66%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 7.2 м/с
56%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
3°
|
|
Ветер:
Ю, 6.7 м/с
89%, 759 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:22 Закат: 18:51
|
в 05:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
97%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
100%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
93%, 761 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:20 Закат: 18:52
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
С, 3.8 м/с
83%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
С, 4.4 м/с
67%, 769 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 4.4 м/с
41%, 769 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
В, 4.5 м/с
71%, 770 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:19 Закат: 18:54
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
81%, 770 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
69%, 769 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
62%, 768 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
71%, 768 мм рт. ст.
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