Прогноз погоды в городе Сайхин

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 86%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:31 Закат: 18:39
в 05:00
-3°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 62%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
89%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
89%, 765 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
82%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
82%, 766 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 75%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:30 Закат: 18:41
в 05:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
83%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
78%, 765 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
56%, 763 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
63%, 761 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 87%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:28 Закат: 18:43
в 05:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
70%, 759 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
66%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
52%, 754 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
67%, 754 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 26%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 90%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:27 Закат: 18:44
в 05:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 2.5 м/с
79%, 755 мм рт. ст.
в 11:00
Частично облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 66%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
84%, 756 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
74%, 757 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
88%, 758 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 34%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 49%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:26 Закат: 18:46
в 05:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 10%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
93%, 757 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
86%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
Частично облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.1 м/с
53%, 756 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
67%, 757 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 69%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:25 Закат: 18:48
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
78%, 758 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
66%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 21%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
44%, 760 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
57%, 760 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 565 мин.
  • Вероятность осадков: 31%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:23 Закат: 18:49
в 05:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
74%, 760 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
66%, 760 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 7.2 м/с
56%, 758 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 6.7 м/с
89%, 759 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 568 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:22 Закат: 18:51
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
97%, 759 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
100%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
93%, 761 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 25%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:20 Закат: 18:52
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.8 м/с
83%, 766 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 4.4 м/с
67%, 769 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.4 м/с
41%, 769 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.5 м/с
71%, 770 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 575 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:19 Закат: 18:54
в 05:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.6 м/с
81%, 770 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.2 м/с
69%, 769 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
62%, 768 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
71%, 768 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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