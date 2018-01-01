|
Вторник 26 января
Восход: 08:50 Закат: 18:26
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.7 м/с
48%, 752 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.9 м/с
27%, 752 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.5 м/с
27%, 751 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
35%, 752 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:50 Закат: 18:27
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
39%, 752 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
39%, 751 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
32%, 749 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.0 м/с
59%, 748 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:49 Закат: 18:29
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.6 м/с
54%, 746 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.2 м/с
48%, 745 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.9 м/с
41%, 742 мм рт. ст.
|
в 23:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.5 м/с
42%, 740 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:48 Закат: 18:30
|
в 05:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.1 м/с
46%, 740 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
50%, 740 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
54%, 739 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
З, 3.5 м/с
99%, 739 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:47 Закат: 18:31
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
З, 1.6 м/с
100%, 739 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
99%, 740 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
С, 2.9 м/с
89%, 740 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
С, 2.3 м/с
91%, 741 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:45 Закат: 18:33
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.9 м/с
93%, 741 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
81%, 742 мм рт. ст.
|
в 17:00
3°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.4 м/с
72%, 743 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
86%, 745 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:44 Закат: 18:34
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
88%, 745 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
79%, 747 мм рт. ст.
|
в 17:00
7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
68%, 747 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
96%, 748 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:43 Закат: 18:36
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
93%, 748 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
81%, 748 мм рт. ст.
|
в 17:00
10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
51%, 746 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
84%, 746 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:42 Закат: 18:37
|
в 05:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
73%, 745 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
70%, 747 мм рт. ст.
|
в 17:00
10°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.4 м/с
66%, 748 мм рт. ст.
|
в 23:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 6.4 м/с
96%, 749 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:41 Закат: 18:38
|
в 05:00
1°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.8 м/с
100%, 749 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 5.6 м/с
75%, 750 мм рт. ст.
|
в 17:00
11°
|
|
Ветер:
СВ, 4.6 м/с
71%, 750 мм рт. ст.
|
в 23:00
3°
|
|
Ветер:
В, 4.7 м/с
96%, 750 мм рт. ст.
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