Прогноз погоды в городе Щербакты

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 522 мин.
  • Вероятность осадков: 88%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.6 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:38 Закат: 17:21
в 00:00
-22°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 54%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
71%, 760 мм рт. ст.
в 06:00
-22°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
74%, 761 мм рт. ст.
в 12:00
-20°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
72%, 762 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 88%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
75%, 761 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 525 мин.
  • Вероятность осадков: 45%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.5 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:37 Закат: 17:23
в 00:00
-9°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 51%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
83%, 759 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.7 м/с
84%, 759 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.5 м/с
80%, 759 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.1 м/с
83%, 759 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 529 мин.
  • Вероятность осадков: 24%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.5 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:36 Закат: 17:25
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.1 м/с
83%, 760 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.6 м/с
84%, 761 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.5 м/с
77%, 762 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
83%, 762 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 532 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 92%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:34 Закат: 17:27
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
82%, 761 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.7 м/с
82%, 760 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 7.2 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.5 м/с
83%, 761 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 535 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 7%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:33 Закат: 17:29
в 00:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
81%, 761 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
82%, 760 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
75%, 761 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 32%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 539 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 74%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:31 Закат: 17:30
в 00:00
-17°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 39%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
76%, 759 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
74%, 758 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
71%, 757 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
74%, 755 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:30 Закат: 17:32
в 00:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.5 м/с
72%, 754 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
69%, 753 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
66%, 754 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.6 м/с
70%, 755 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 23%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:28 Закат: 17:34
в 00:00
-17°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.2 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.3 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
77%, 761 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
78%, 761 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:26 Закат: 17:36
в 00:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
82%, 761 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
90%, 757 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 36%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:25 Закат: 17:38
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
87%, 756 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
86%, 756 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.6 м/с
83%, 758 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.8 м/с
81%, 761 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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