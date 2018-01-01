|
Вторник 26 января
Восход: 08:38 Закат: 17:21
|
в 00:00
-22°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
71%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-22°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
74%, 761 мм рт. ст.
|
в 12:00
-20°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
72%, 762 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
75%, 761 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:37 Закат: 17:23
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
83%, 759 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.7 м/с
84%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.5 м/с
80%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.1 м/с
83%, 759 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:36 Закат: 17:25
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
83%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
84%, 761 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
77%, 762 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
83%, 762 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:34 Закат: 17:27
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
82%, 761 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.7 м/с
82%, 760 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 7.2 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
83%, 761 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:33 Закат: 17:29
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
81%, 761 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
82%, 760 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
75%, 761 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:31 Закат: 17:30
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
76%, 759 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
74%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
71%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
74%, 755 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:30 Закат: 17:32
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
В, 4.5 м/с
72%, 754 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
69%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
66%, 754 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
С, 3.6 м/с
70%, 755 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:28 Закат: 17:34
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.2 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
З, 3.3 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
77%, 761 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
78%, 761 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:26 Закат: 17:36
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
82%, 761 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
82%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
90%, 757 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:25 Закат: 17:38
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
87%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
86%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
83%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.8 м/с
81%, 761 мм рт. ст.
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