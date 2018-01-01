Прогноз погоды в городе Серебрянск

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 98%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -15°
Восход: 08:08 Закат: 17:11
в 00:00
-22°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 66%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
74%, 722 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Облачно: снег
Вероятность осадков 96%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
81%, 721 мм рт. ст.
в 12:00
-17°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 79%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
72%, 723 мм рт. ст.
в 18:00
-18°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
76%, 723 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 87%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.5 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:07 Закат: 17:12
в 00:00
-19°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 52%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
81%, 723 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Облачно: снег
Вероятность осадков 83%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
85%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 64%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
79%, 724 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 64%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
В, 3.3 м/с
77%, 724 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 54%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.8 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:05 Закат: 17:14
в 00:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 60%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
85%, 723 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 58%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
89%, 723 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
75%, 723 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
77%, 723 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 49%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:04 Закат: 17:16
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
93%, 722 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 31%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
90%, 722 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 46%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
75%, 724 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
76%, 723 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 3%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:03 Закат: 17:17
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
89%, 722 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 17%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
91%, 721 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
70%, 722 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
75%, 720 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 52%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:01 Закат: 17:19
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
88%, 718 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 15%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.1 м/с
85%, 716 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 22%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
59%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
62%, 715 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 11%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 80%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:00 Закат: 17:21
в 00:00
-16°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 43%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
62%, 713 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 43%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
62%, 712 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
46%, 715 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
54%, 715 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 07:59 Закат: 17:22
в 00:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
50%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
50%, 717 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
41%, 720 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
51%, 720 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 50%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 07:57 Закат: 17:24
в 00:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
53%, 719 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
54%, 719 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 46%
Облачность 98%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
51%, 720 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 49%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
58%, 719 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 42%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 07:56 Закат: 17:26
в 00:00
-9°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 58%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
61%, 719 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 50%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
67%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
53%, 722 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
65%, 722 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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