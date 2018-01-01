Прогноз погоды в городе Шакхан

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 48%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.7 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:51 Закат: 17:53
в 00:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 60%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
78%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
81%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
80%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
82%, 734 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 544 мин.
  • Вероятность осадков: 22%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:50 Закат: 17:55
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
84%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 6.2 м/с
85%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 6.5 м/с
87%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.3 м/с
84%, 734 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:48 Закат: 17:56
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.9 м/с
90%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
89%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.8 м/с
87%, 735 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
84%, 735 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 550 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 61%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:47 Закат: 17:58
в 00:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
89%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
88%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
87%, 735 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
74%, 733 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 63%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:46 Закат: 18:00
в 00:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
77%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
80%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.0 м/с
68%, 729 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.3 м/с
66%, 727 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 556 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 72%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:44 Закат: 18:01
в 00:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.2 м/с
64%, 725 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.4 м/с
60%, 723 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
59%, 722 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
63%, 721 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:43 Закат: 18:03
в 00:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
60%, 721 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
68%, 722 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
67%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
65%, 727 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 27%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:41 Закат: 18:05
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
75%, 728 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
87%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
84%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
88%, 730 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:40 Закат: 18:06
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
90%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
91%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 100%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
88%, 730 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
87%, 729 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 25%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:39 Закат: 18:08
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
86%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
85%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
87%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
86%, 732 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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