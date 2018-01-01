|
Вторник 26 января
Восход: 08:51 Закат: 17:53
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
78%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
81%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
80%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
82%, 734 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:50 Закат: 17:55
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
84%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.2 м/с
85%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.5 м/с
87%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
84%, 734 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:48 Закат: 17:56
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.9 м/с
90%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
89%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
87%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
84%, 735 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:47 Закат: 17:58
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
89%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
88%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
87%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
74%, 733 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:46 Закат: 18:00
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
77%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
80%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
68%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
66%, 727 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:44 Закат: 18:01
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
64%, 725 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 4.4 м/с
60%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
59%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
63%, 721 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:43 Закат: 18:03
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
60%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
68%, 722 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
67%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
65%, 727 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:41 Закат: 18:05
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
75%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
87%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
84%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
88%, 730 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:40 Закат: 18:06
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
90%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
91%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
88%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
87%, 729 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:39 Закат: 18:08
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
86%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
85%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
87%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
86%, 732 мм рт. ст.
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