|
Вторник 26 января
Восход: 08:32 Закат: 17:53
|
в 00:00
-23°
|
|
Ветер:
С, 2.9 м/с
69%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-22°
|
|
Ветер:
С, 2.1 м/с
71%, 746 мм рт. ст.
|
в 12:00
-18°
|
|
Ветер:
З, 1.5 м/с
71%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-18°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
65%, 746 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:31 Закат: 17:54
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
76%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
СВ, 3.4 м/с
81%, 746 мм рт. ст.
|
в 12:00
-17°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
76%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
78%, 746 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:29 Закат: 17:56
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.1 м/с
79%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
С, 2.0 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
84%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
80%, 745 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:28 Закат: 17:57
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
С, 3.0 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
79%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
75%, 745 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:27 Закат: 17:59
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
79%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
83%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 3.9 м/с
75%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
75%, 737 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:26 Закат: 18:00
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 4.6 м/с
69%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 4.3 м/с
67%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 4.0 м/с
67%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
67%, 732 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:25 Закат: 18:02
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
76%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
74%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.0 м/с
72%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.9 м/с
76%, 738 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:24 Закат: 18:03
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 2.0 м/с
76%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
81%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
78%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
75%, 743 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:22 Закат: 18:05
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 1.7 м/с
86%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
89%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 1.9 м/с
90%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
87%, 742 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:21 Закат: 18:06
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 2.1 м/с
91%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
93%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 2.6 м/с
94%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
90%, 744 мм рт. ст.
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