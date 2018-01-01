Прогноз погоды в городе Шашубай

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 40%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -16°
Восход: 08:32 Закат: 17:53
в 00:00
-23°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.9 м/с
69%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-22°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.1 м/с
71%, 746 мм рт. ст.
в 12:00
-18°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.5 м/с
71%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
65%, 746 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 14%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 57%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -14°
Восход: 08:31 Закат: 17:54
в 00:00
-21°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
76%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-21°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 28%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.4 м/с
81%, 746 мм рт. ст.
в 12:00
-17°
Частично облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 59%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
76%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
78%, 746 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 22%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 88%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:29 Закат: 17:56
в 00:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.1 м/с
79%, 745 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
С, 2.0 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
84%, 745 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
80%, 745 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 568 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 25%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:28 Закат: 17:57
в 00:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 65%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.0 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 15%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
79%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
75%, 745 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 571 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 16%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:27 Закат: 17:59
в 00:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
79%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
83%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 17%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.9 м/с
75%, 741 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
75%, 737 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 574 мин.
  • Вероятность осадков: 18%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 71%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:26 Закат: 18:00
в 00:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.6 м/с
69%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 61%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.3 м/с
67%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.0 м/с
67%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.4 м/с
67%, 732 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 577 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:25 Закат: 18:02
в 00:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
76%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
74%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.0 м/с
72%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.9 м/с
76%, 738 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 579 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:24 Закат: 18:03
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.0 м/с
76%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.1 м/с
81%, 741 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
78%, 743 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
75%, 743 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 582 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:22 Закат: 18:05
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.7 м/с
86%, 742 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
89%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.9 м/с
90%, 743 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.4 м/с
87%, 742 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 585 мин.
  • Вероятность осадков: 17%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:21 Закат: 18:06
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.1 м/с
91%, 742 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.5 м/с
93%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.6 м/с
94%, 744 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
90%, 744 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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