|
Вторник 26 января
Восход: 08:14 Закат: 17:55
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
98%, 711 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
100%, 710 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
90%, 712 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
72%, 711 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:14 Закат: 17:56
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
100%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
100%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 2.0 м/с
86%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
61%, 710 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:13 Закат: 17:58
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.6 м/с
93%, 709 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
100%, 708 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
74%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
51%, 710 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:12 Закат: 17:59
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 0.7 м/с
84%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
100%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
69%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 0.3 м/с
51%, 710 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:11 Закат: 18:00
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 0.7 м/с
97%, 708 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
С, 1.0 м/с
99%, 705 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
60%, 705 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
60%, 702 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:10 Закат: 18:02
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
85%, 699 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.7 м/с
64%, 698 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
С, 0.9 м/с
35%, 700 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
32%, 699 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:09 Закат: 18:03
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
46%, 697 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 1.7 м/с
55%, 698 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
33%, 704 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
37%, 706 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:08 Закат: 18:04
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
42%, 706 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 1.3 м/с
70%, 707 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
52%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
56%, 709 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:06 Закат: 18:06
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
93%, 707 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 1.4 м/с
100%, 707 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
60%, 708 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
46%, 708 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:05 Закат: 18:07
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.5 м/с
89%, 707 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
100%, 707 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
58%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
52%, 709 мм рт. ст.
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