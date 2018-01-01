Прогноз погоды в городе Степняк

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 519 мин.
  • Вероятность осадков: 60%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.5 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:09 Закат: 17:49
в 00:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 1.8 м/с
80%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
81%, 741 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
З, 6.4 м/с
82%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.2 м/с
84%, 739 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 523 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:08 Закат: 17:51
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.1 м/с
84%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.1 м/с
83%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.5 м/с
78%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.9 м/с
83%, 741 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 526 мин.
  • Вероятность осадков: 5%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 63%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:06 Закат: 17:53
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.3 м/с
86%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.6 м/с
87%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Частично облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 45%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.7 м/с
85%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.2 м/с
85%, 741 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 529 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 54%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:05 Закат: 17:55
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.7 м/с
86%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 8.0 м/с
85%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 30%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.5 м/с
84%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 47%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
76%, 740 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 533 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 76%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:03 Закат: 17:57
в 00:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.7 м/с
83%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 66%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
83%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
74%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
74%, 736 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 536 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 39%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:02 Закат: 17:59
в 00:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
76%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
71%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 36%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
68%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
68%, 731 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 540 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:00 Закат: 18:01
в 00:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.9 м/с
82%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.1 м/с
81%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.2 м/с
80%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.9 м/с
82%, 736 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 27%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:59 Закат: 18:02
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.2 м/с
91%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
89%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
84%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
70%, 738 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 36%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:57 Закат: 18:04
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
83%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
92%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
89%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
91%, 734 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 26%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:55 Закат: 18:06
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
90%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
84%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.1 м/с
76%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.9 м/с
67%, 744 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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