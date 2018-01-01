|
Вторник 26 января
Восход: 08:51 Закат: 17:57
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
94%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
93%, 756 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
84%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
90%, 755 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:49 Закат: 17:59
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
92%, 755 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
89%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 4.0 м/с
78%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
81%, 753 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:48 Закат: 18:01
|
в 05:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
79%, 752 мм рт. ст.
|
в 11:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
72%, 751 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
70%, 749 мм рт. ст.
|
в 23:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
72%, 748 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:47 Закат: 18:02
|
в 05:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
71%, 746 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
68%, 745 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
63%, 744 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
71%, 742 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:46 Закат: 18:04
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
74%, 740 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
75%, 740 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
76%, 739 мм рт. ст.
|
в 23:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
88%, 740 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:44 Закат: 18:05
|
в 05:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
85%, 741 мм рт. ст.
|
в 11:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 3.6 м/с
77%, 743 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
74%, 744 мм рт. ст.
|
в 23:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 3.8 м/с
77%, 745 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:43 Закат: 18:07
|
в 05:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
82%, 746 мм рт. ст.
|
в 11:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
85%, 748 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
75%, 748 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
79%, 748 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:42 Закат: 18:09
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
80%, 749 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
75%, 749 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
71%, 748 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
75%, 748 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:40 Закат: 18:10
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
73%, 747 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
73%, 747 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 3.8 м/с
75%, 749 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 3.9 м/с
88%, 750 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:39 Закат: 18:12
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 3.9 м/с
87%, 751 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 4.6 м/с
86%, 752 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 4.1 м/с
80%, 753 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 4.7 м/с
90%, 753 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?