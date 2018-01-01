|
Вторник 26 января
Восход: 09:27 Закат: 18:30
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 1.4 м/с
92%, 768 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 1.4 м/с
100%, 768 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.5 м/с
92%, 770 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.9 м/с
92%, 769 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:25 Закат: 18:32
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
92%, 769 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
98%, 769 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 0.1 м/с
91%, 769 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 0.0 м/с
88%, 769 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:24 Закат: 18:33
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
93%, 769 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
99%, 768 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
90%, 768 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 1.2 м/с
86%, 766 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:23 Закат: 18:35
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
93%, 765 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
100%, 764 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
83%, 764 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
80%, 762 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:22 Закат: 18:37
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
80%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
71%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
75%, 754 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:20 Закат: 18:38
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
87%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 0.9 м/с
93%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
80%, 754 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 2.3 м/с
83%, 754 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:19 Закат: 18:40
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
С, 2.9 м/с
80%, 755 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
С, 3.0 м/с
88%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
84%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
80%, 759 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:17 Закат: 18:42
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
86%, 761 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
С, 0.8 м/с
100%, 761 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 0.8 м/с
85%, 763 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
88%, 763 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:16 Закат: 18:44
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
92%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
100%, 762 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
93%, 761 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
92%, 761 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:15 Закат: 18:45
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
З, 2.2 м/с
91%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 2.2 м/с
98%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 3.9 м/с
89%, 765 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.2 м/с
87%, 766 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?