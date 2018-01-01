Прогноз погоды в городе Торгай

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:27 Закат: 18:30
в 00:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 18%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.4 м/с
92%, 768 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.4 м/с
100%, 768 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.5 м/с
92%, 770 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.9 м/с
92%, 769 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:25 Закат: 18:32
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
92%, 769 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
98%, 769 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 0.1 м/с
91%, 769 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.0 м/с
88%, 769 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 1%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 45%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:24 Закат: 18:33
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.4 м/с
93%, 769 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
99%, 768 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 38%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
90%, 768 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.2 м/с
86%, 766 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 1%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 42%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:23 Закат: 18:35
в 00:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
93%, 765 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 51%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
100%, 764 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
83%, 764 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
80%, 762 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 1%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:22 Закат: 18:37
в 00:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
80%, 758 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
71%, 756 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
75%, 754 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 83%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 09:20 Закат: 18:38
в 00:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 7%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
87%, 753 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.9 м/с
93%, 753 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
80%, 754 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.3 м/с
83%, 754 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 09:19 Закат: 18:40
в 00:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.9 м/с
80%, 755 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.0 м/с
88%, 756 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
84%, 758 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
80%, 759 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 564 мин.
  • Вероятность осадков: 22%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:17 Закат: 18:42
в 00:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
86%, 761 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.8 м/с
100%, 761 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.8 м/с
85%, 763 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
88%, 763 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:16 Закат: 18:44
в 00:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
92%, 763 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
100%, 762 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
93%, 761 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
92%, 761 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 14%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:15 Закат: 18:45
в 00:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.2 м/с
91%, 762 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.2 м/с
98%, 763 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.9 м/с
89%, 765 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.2 м/с
87%, 766 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

Хотите быть в курсе важных новостей?