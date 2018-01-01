Прогноз погоды в городе Экибастуз

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 528 мин.
  • Вероятность осадков: 67%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.5 мм
  • Среднее значение облачности: 87%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:47 Закат: 17:35
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
З, 4.5 м/с
74%, 755 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Частично облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 54%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 4.0 м/с
74%, 756 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
74%, 756 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
З, 5.8 м/с
81%, 755 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 531 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:46 Закат: 17:37
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.3 м/с
80%, 754 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 6.5 м/с
78%, 755 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 6.7 м/с
77%, 755 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.8 м/с
80%, 755 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 534 мин.
  • Вероятность осадков: 11%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:44 Закат: 17:39
в 00:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.6 м/с
80%, 756 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.6 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.2 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.8 м/с
83%, 757 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 537 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 82%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:43 Закат: 17:41
в 00:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
78%, 756 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.1 м/с
75%, 755 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.0 м/с
74%, 756 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
76%, 756 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 541 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 28%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:41 Закат: 17:43
в 00:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 13%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
69%, 755 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
71%, 754 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 9%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
70%, 754 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
83%, 752 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 544 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 74%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:40 Закат: 17:44
в 00:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
66%, 751 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
63%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
63%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
73%, 747 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:38 Закат: 17:46
в 00:00
-14°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 44%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
73%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.2 м/с
73%, 746 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.3 м/с
73%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.4 м/с
81%, 750 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 25%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:37 Закат: 17:48
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.9 м/с
81%, 753 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.9 м/с
78%, 754 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
80%, 756 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
73%, 755 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:35 Закат: 17:50
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
81%, 754 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
83%, 753 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
85%, 752 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
87%, 751 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 27%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:34 Закат: 17:52
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.8 м/с
83%, 751 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.4 м/с
81%, 751 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.8 м/с
85%, 754 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.6 м/с
79%, 758 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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