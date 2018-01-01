|
Вторник 26 января
Восход: 08:47 Закат: 17:35
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
74%, 755 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.0 м/с
74%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
74%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.8 м/с
81%, 755 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:46 Закат: 17:37
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.3 м/с
80%, 754 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.5 м/с
78%, 755 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 6.7 м/с
77%, 755 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.8 м/с
80%, 755 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:44 Закат: 17:39
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.6 м/с
80%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.2 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.8 м/с
83%, 757 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:43 Закат: 17:41
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
78%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.1 м/с
75%, 755 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 6.0 м/с
74%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
76%, 756 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:41 Закат: 17:43
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
69%, 755 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
71%, 754 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
70%, 754 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
83%, 752 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:40 Закат: 17:44
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
66%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
63%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
63%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
73%, 747 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:38 Закат: 17:46
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
73%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
73%, 746 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
73%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.4 м/с
81%, 750 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:37 Закат: 17:48
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 3.9 м/с
81%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 3.9 м/с
78%, 754 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
80%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
73%, 755 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:35 Закат: 17:50
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
81%, 754 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
83%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
85%, 752 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
87%, 751 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:34 Закат: 17:52
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.8 м/с
83%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.4 м/с
81%, 751 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.8 м/с
85%, 754 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.6 м/с
79%, 758 мм рт. ст.
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