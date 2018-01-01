Прогноз погоды в городе Троебратский

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 506 мин.
  • Вероятность осадков: 11%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 83%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:35 Закат: 18:02
в 00:00
-9°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 55%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.1 м/с
81%, 757 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
80%, 756 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.3 м/с
82%, 756 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 510 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 83%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:33 Закат: 18:04
в 00:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
82%, 756 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
78%, 756 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
76%, 757 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 513 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:32 Закат: 18:06
в 00:00
-6°
Частично облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 63%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
86%, 758 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
81%, 757 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.2 м/с
81%, 756 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 517 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 73%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 09:30 Закат: 18:08
в 00:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.0 м/с
81%, 755 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
78%, 755 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 68%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
78%, 756 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
78%, 755 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 521 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 83%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:28 Закат: 18:10
в 00:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 35%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
80%, 755 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 50%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
77%, 753 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
68%, 752 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
71%, 750 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 524 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 56%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 09:27 Закат: 18:12
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
74%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
77%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 6%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
79%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Частично облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 55%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
79%, 748 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 528 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 91%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 09:25 Закат: 18:14
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 5%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.2 м/с
92%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.8 м/с
78%, 750 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
80%, 752 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
79%, 754 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 532 мин.
  • Вероятность осадков: 28%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 09:23 Закат: 18:16
в 00:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
83%, 754 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
87%, 754 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
76%, 754 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
67%, 752 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 536 мин.
  • Вероятность осадков: 34%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:21 Закат: 18:18
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
68%, 751 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
73%, 750 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
73%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
77%, 748 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 540 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:20 Закат: 18:20
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.6 м/с
74%, 752 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.5 м/с
75%, 756 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
74%, 760 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
73%, 761 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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