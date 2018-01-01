Прогноз погоды в городе Турар Рыскулов

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 1%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 12%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:39 Закат: 18:23
в 00:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.1 м/с
67%, 702 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 46%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.1 м/с
69%, 702 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
64%, 703 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.4 м/с
53%, 702 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 586 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:38 Закат: 18:25
в 00:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.1 м/с
53%, 701 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.0 м/с
52%, 700 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
56%, 702 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
48%, 701 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 589 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:37 Закат: 18:26
в 00:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
43%, 701 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
48%, 700 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.0 м/с
50%, 701 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
48%, 701 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 591 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:36 Закат: 18:27
в 00:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
42%, 701 мм рт. ст.
в 06:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
39%, 700 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.0 м/с
46%, 701 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
43%, 699 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 593 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 40%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:35 Закат: 18:29
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.6 м/с
34%, 697 мм рт. ст.
в 06:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
38%, 695 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
33%, 695 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
31%, 693 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 595 мин.
  • Вероятность осадков: 26%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 74%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 16°
Восход: 08:34 Закат: 18:30
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
53%, 691 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
61%, 692 мм рт. ст.
в 12:00
11°
Частично облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 66%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
В, 2.6 м/с
56%, 692 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
53%, 691 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 598 мин.
  • Вероятность осадков: 60%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.8 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:33 Закат: 18:31
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
72%, 695 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
100%, 699 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно: слабый дождь со снегом
Вероятность осадков 58%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
100%, 701 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно: слабый дождь
Вероятность осадков 51%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 1.3 м/с
91%, 701 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 600 мин.
  • Вероятность осадков: 19%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 58%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 10°
Восход: 08:32 Закат: 18:32
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
100%, 702 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
87%, 701 мм рт. ст.
в 12:00
Частично облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 51%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.9 м/с
72%, 703 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 14%
Облачность 38%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.2 м/с
67%, 702 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 602 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 19%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:31 Закат: 18:34
в 00:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 7%
Облачность 29%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.1 м/с
84%, 701 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 7%
Облачность 28%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
74%, 700 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 7%
Облачность 16%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
58%, 702 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 6%
Облачность 17%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.5 м/с
47%, 701 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 605 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 8%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 12°
Восход: 08:30 Закат: 18:35
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 17%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
62%, 701 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 23%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
64%, 700 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
44%, 703 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.8 м/с
38%, 702 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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