Прогноз погоды в городе Усть-Каменогорск

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 540 мин.
  • Вероятность осадков: 100%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.3 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:12 Закат: 17:12
в 00:00
-19°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 77%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
67%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 98%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
77%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 83%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
72%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 42%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
78%, 750 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 99%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:10 Закат: 17:14
в 00:00
-15°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 65%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
73%, 750 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 74%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
78%, 750 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 70%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
75%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 63%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
77%, 750 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 90%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.8 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:09 Закат: 17:16
в 00:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 49%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
76%, 750 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 68%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
83%, 750 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 62%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
78%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
75%, 750 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 62%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:08 Закат: 17:17
в 00:00
-18°
Частично облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 48%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
83%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
82%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 53%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
73%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
74%, 749 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 1%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 3%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:06 Закат: 17:19
в 00:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
75%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
80%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
60%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
66%, 746 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 11%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 60%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:05 Закат: 17:21
в 00:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
80%, 745 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
76%, 743 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
52%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.2 м/с
53%, 740 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 90%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:04 Закат: 17:23
в 00:00
-19°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 47%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
65%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
67%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
61%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
51%, 741 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:02 Закат: 17:24
в 00:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
59%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
65%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.7 м/с
50%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
68%, 746 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 565 мин.
  • Вероятность осадков: 52%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:01 Закат: 17:26
в 00:00
-16°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
78%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
81%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 52%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.4 м/с
61%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 50%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
60%, 746 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 568 мин.
  • Вероятность осадков: 45%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 07:59 Закат: 17:28
в 00:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 53%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
73%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
79%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
65%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
72%, 747 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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