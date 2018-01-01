|
Вторник 26 января
Восход: 08:12 Закат: 17:12
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
67%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
77%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
72%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
78%, 750 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:10 Закат: 17:14
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
73%, 750 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
78%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
75%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
77%, 750 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:09 Закат: 17:16
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
76%, 750 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
83%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
78%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
75%, 750 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:08 Закат: 17:17
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
83%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
82%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
73%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
74%, 749 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:06 Закат: 17:19
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
75%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
80%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
60%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
66%, 746 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:05 Закат: 17:21
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
80%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
76%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
52%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 1.2 м/с
53%, 740 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:04 Закат: 17:23
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
65%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
67%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
61%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
51%, 741 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:02 Закат: 17:24
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
59%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
65%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 1.7 м/с
50%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
68%, 746 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:01 Закат: 17:26
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
78%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
81%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 3.4 м/с
61%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
60%, 746 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:59 Закат: 17:28
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
73%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
79%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
65%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
72%, 747 мм рт. ст.
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