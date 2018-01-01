Прогноз погоды в городе Усть-Таловка

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 537 мин.
  • Вероятность осадков: 97%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 3.3 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:17 Закат: 17:14
в 00:00
-18°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 90%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
69%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Облачно: снег
Вероятность осадков 94%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
76%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 84%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
78%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 54%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
82%, 749 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 540 мин.
  • Вероятность осадков: 96%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.6 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:15 Закат: 17:15
в 00:00
-13°
Облачно: снег
Вероятность осадков 87%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
82%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 69%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
77%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно: снег
Вероятность осадков 80%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
81%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 53%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
81%, 749 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 95%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:14 Закат: 17:17
в 00:00
-9°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 56%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
83%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно: снег
Вероятность осадков 93%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
83%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 83%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
83%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
84%, 750 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 85%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:13 Закат: 17:19
в 00:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
81%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
78%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
74%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
74%, 749 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:11 Закат: 17:20
в 00:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
75%, 748 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
75%, 748 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
64%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
64%, 746 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 57%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -21°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:10 Закат: 17:22
в 00:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
77%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 32%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
82%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.8 м/с
64%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
56%, 740 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 92%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:08 Закат: 17:24
в 00:00
-15°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 54%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
60%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
73%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
49%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.8 м/с
51%, 741 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 41%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:07 Закат: 17:26
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
58%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
70%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
59%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
60%, 747 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 57%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.5 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:05 Закат: 17:27
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
77%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
76%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 57%
Облачность 99%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
62%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 55%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
69%, 747 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 565 мин.
  • Вероятность осадков: 45%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:04 Закат: 17:29
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
84%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
87%, 746 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
81%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
89%, 746 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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