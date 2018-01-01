|
Вторник 26 января
Восход: 08:44 Закат: 17:54
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
З, 6.0 м/с
63%, 705 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
75%, 705 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 3.3 м/с
73%, 706 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 2.6 м/с
72%, 706 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:43 Закат: 17:56
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 2.4 м/с
79%, 706 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 2.8 м/с
82%, 706 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.4 м/с
80%, 707 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.9 м/с
79%, 706 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:42 Закат: 17:57
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.8 м/с
84%, 707 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.9 м/с
86%, 706 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 0.4 м/с
81%, 707 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
79%, 706 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:41 Закат: 17:59
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
81%, 705 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
81%, 703 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
73%, 704 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
66%, 703 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:40 Закат: 18:00
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
74%, 702 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
75%, 700 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
54%, 701 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
53%, 699 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:38 Закат: 18:02
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
52%, 696 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
51%, 694 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
47%, 694 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
50%, 693 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:37 Закат: 18:04
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
58%, 692 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
67%, 693 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
56%, 696 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
50%, 698 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:36 Закат: 18:05
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
58%, 700 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
88%, 701 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
86%, 703 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
83%, 703 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:34 Закат: 18:07
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
88%, 702 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
90%, 702 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
84%, 702 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
82%, 702 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:33 Закат: 18:09
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
88%, 701 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
86%, 701 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
81%, 704 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
78%, 704 мм рт. ст.
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