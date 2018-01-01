Прогноз погоды в городе Ералиев

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 44%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:55 Закат: 18:36
в 05:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 11.0 м/с
78%, 768 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 11.0 м/с
60%, 768 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.7 м/с
41%, 767 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 33%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.9 м/с
51%, 769 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 583 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:54 Закат: 18:38
в 05:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.6 м/с
47%, 769 мм рт. ст.
в 11:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.9 м/с
43%, 768 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.4 м/с
36%, 766 мм рт. ст.
в 23:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 11.5 м/с
53%, 764 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 586 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 70%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:53 Закат: 18:39
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 12.2 м/с
63%, 761 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 12.9 м/с
62%, 760 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 14.3 м/с
54%, 756 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 13.5 м/с
62%, 755 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 588 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:52 Закат: 18:40
в 05:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 43%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
84%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.7 м/с
93%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.6 м/с
82%, 758 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.3 м/с
98%, 759 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 590 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:51 Закат: 18:42
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.8 м/с
100%, 758 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 4.8 м/с
91%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.8 м/с
77%, 758 мм рт. ст.
в 23:00
Частично облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 61%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.1 м/с
94%, 760 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 593 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:50 Закат: 18:43
в 05:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 15%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
95%, 760 мм рт. ст.
в 11:00
Ясно
Вероятность осадков 7%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
76%, 761 мм рт. ст.
в 17:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.1 м/с
55%, 761 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 68%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
100%, 764 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 595 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 24%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:49 Закат: 18:44
в 05:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 12%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
94%, 764 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 22%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
87%, 765 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 34%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
69%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
90%, 765 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 597 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 46%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:48 Закат: 18:46
в 05:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 41%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
90%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.1 м/с
75%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 18%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
52%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
74%, 762 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 600 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 31%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:47 Закат: 18:47
в 05:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 54%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
90%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 3%
Облачность 25%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 7.3 м/с
86%, 765 мм рт. ст.
в 17:00
11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 3%
Облачность 22%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 6.7 м/с
62%, 766 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 6.2 м/с
91%, 768 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 602 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 84%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:46 Закат: 18:48
в 05:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 6.6 м/с
97%, 768 мм рт. ст.
в 11:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 6.0 м/с
83%, 769 мм рт. ст.
в 17:00
10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
71%, 768 мм рт. ст.
в 23:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.0 м/с
100%, 768 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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