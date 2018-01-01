|
Вторник 26 января
Восход: 08:55 Закат: 18:36
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.0 м/с
78%, 768 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.0 м/с
60%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.7 м/с
41%, 767 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.9 м/с
51%, 769 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:54 Закат: 18:38
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.6 м/с
47%, 769 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.9 м/с
43%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.4 м/с
36%, 766 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.5 м/с
53%, 764 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:53 Закат: 18:39
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 12.2 м/с
63%, 761 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 12.9 м/с
62%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 14.3 м/с
54%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 13.5 м/с
62%, 755 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:52 Закат: 18:40
|
в 05:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
84%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.7 м/с
93%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.6 м/с
82%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
3°
|
|
Ветер:
З, 2.3 м/с
98%, 759 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:51 Закат: 18:42
|
в 05:00
2°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.8 м/с
100%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
С, 4.8 м/с
91%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
6°
|
|
Ветер:
С, 3.8 м/с
77%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
С, 2.1 м/с
94%, 760 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:50 Закат: 18:43
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
95%, 760 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
76%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
7°
|
|
Ветер:
Ю, 0.1 м/с
55%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
100%, 764 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:49 Закат: 18:44
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
94%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
87%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
69%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
90%, 765 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:48 Закат: 18:46
|
в 05:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
90%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.1 м/с
75%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
52%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
74%, 762 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:47 Закат: 18:47
|
в 05:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
90%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
6°
|
|
Ветер:
В, 7.3 м/с
86%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
11°
|
|
Ветер:
С, 6.7 м/с
62%, 766 мм рт. ст.
|
в 23:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 6.2 м/с
91%, 768 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:46 Закат: 18:48
|
в 05:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 6.6 м/с
97%, 768 мм рт. ст.
|
в 11:00
5°
|
|
Ветер:
В, 6.0 м/с
83%, 769 мм рт. ст.
|
в 17:00
10°
|
|
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
71%, 768 мм рт. ст.
|
в 23:00
5°
|
|
Ветер:
В, 5.0 м/с
100%, 768 мм рт. ст.
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